PS-M defende "acção diplomática" para salvaguardar comunidade portuguesa na África do Sul

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um voto de solidariedade para com os madeirenses radicados na África do Sul, na sequência dos violentos confrontos que têm vindo a registar-se naquele país e que têm atingido a comunidade e os respectivos negócios.

O PS-M considera que sendo a África do Sul um dos países com mais expressiva presença da comunidade portuguesa, em particular madeirense, "a escalada da violência é uma situação que a todos deve preocupar, atendendo ao facto de colocar em risco as vidas e os bens, não só dos nossos conterrâneos, mas também da restante população".

“A Região Autónoma da Madeira é maior do que as fronteiras do arquipélago. O nome e a essência da Madeira estão onde existir um madeirense”, defende o PS-M, mostrando a sua solidariedade para com os madeirenses radicados na África do Sul e que passam por momentos de perigo, insegurança e incerteza.

Para os socialistas, é "urgente pôr em prática uma acção diplomática por parte das autoridades governativas, quer a nível regional, quer nacional, no sentido de tentar contribuir para pôr fim a esta situação e repor a ordem e a segurança pública para, dessa forma, voltar a dar confiança e serenidade a todos aqueles que escolheram a África do Sul para viver".