Paula Cabaço, presidente do conselho de Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), quando questionada sobre a notícia avançada pelo DIÁRIO sobre as manchas junto à costa causadas por detergentes, defende que “a qualidade da água é boa em praticamente toda costa”.

Declarações feitas esta quinta-feira aquando do hastear da Bandeira Azul na Marina do Funchal.

Para a responsável, a actuação dos serviços de fiscalização é essencial para garantir qualidade da água.

“É fundamental que as empresas cumpram os requisitos a que são obrigadas no sentido de não poluírem (...) É natural que depois tem que haver a actuação dos serviços de fiscalização”. Paula Cabaço, presidente da administração da APRAM

Para a mesma, esta cerimónia é “extremamente importante”, pois é uma forma de “demonstrar que a Região está preocupada com a sustentabilidade ambiental”, afirma em declarações ao DIÁRIO.

Detergentes são preocupação ambiental

Paula Cabaço refira-se às manchas de poluição que surgem junto à costa são compostas por substâncias tensoactivas presentes em detergentes de diversos tipos, conforme noticiou o DIÁRIO na edição impressa do domingo, 4 de Julho.

Considerações à parte, a presidente da APRAM vê os jovens como “os futuros cuidadores do planeta”, referindo-se, desta forma, às crianças presentes na iniciativa.

“Eles absorvem muito bem os conceitos de sustentabilidade, tais como a preocupação de não deitar plásticos para o mar, de limpar as praias, de fazer a triagem do lixo” Paula Cabaço, presidente da administração da APRAM

Ao absorverem estas informações, as crianças acabam por sensibilizar “os mais velhos, precisamente, para terem estes cuidados”, adiantou.

Conforme referido, esta quinta-feira decorreu a cerimónia do hastear da Bandeira Azul, na Marina do Funchal, galardão que distingue as praias e marinas que cumprem um conjunto de requisitos de qualidade ambiental, segurança e bem-estar.

Na cerimónia também estiveram presentes responsáveis da Frente Mar Funchal e um grupo de crianças.

Os alunos puderam usufruir de uma viagem de catamarã, para observar “as maravilhas e a biodiversidade que existem na Região onde residem”.