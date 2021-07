Funchal é “cidade inclusiva”, diz Miguel Silva Gouveia

O presidente da Câmara Municipal do Funchal recebeu, nos Paços do Concelho, em audiência de cumprimentos, a presidente da Associação Casa de Angola na Madeira (CAM), Mária Fátima Chulata.

“Esta foi uma oportunidade para abordar aspetos relacionados com presença de uma considerável comunidade angolana no Funchal, e conversar, igualmente, sobre questões tendentes à sua adaptação à cidade”, referiu na ocasião Miguel Silva Gouveia.

“No momento difícil que o mundo atravessa, debatemos sobre a forma como a crise pandémica veio agudizar problemas sociais, colocando em foco as dificuldades que as comunidades africanas têm enfrentado na nossa Região durante esta fase”, acrescentou.

Dentro dos temas, salientou-se também a vontade de proceder a um protocolo de colaboração entre o Município do Funchal e a Casa de Angola na Madeira para promover as actividades culturais na cidade, na lógica do trabalho em rede que a autarquia “já desenvolve há várias anos com diversas associações, e que fazem do Funchal uma cidade inclusiva que procura abraçar outras tradições e a diversidade cultural.”