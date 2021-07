Mais de 1.500 infracções laborais em seis meses

1.517 infracções laborais no primeiro semestre. Assim se faz a manchete deste domingo, 11 de Julho de 2021, do seu DIÁRIO.

"Entre 1 de Janeiro e 30 de Junho, a Inspecção Regional do Trabalho fez 6.492 inspecções, mais do que nos primeiros seis meses de 2020, mas detectou um pouco menos de transgressões. A falta de pagamento aos trabalhadores é o principal motivo para as violações às regras", resumimos um artigo que poderá ler na página 5.

Nesta edição a grande foto vai para uma entrevista a alguém cuja experiência vale a pena ler. “Limites de vento foram estabelecidos por avião da II Guerra”, diz José Correia Guedes, "que esteve ligado à TAP durante quase quatro décadas", resumimos para lhe aguçar o apetite. Este comandante, que "conta histórias, aventuras e dramas", tem uma em particular, pois "descolou do Funchal uma hora antes do fatídico acidente de 1977". Leia, vale a pena. Na dupla página 22 e 23.

Saiba também nesta edição que o DIÁRIO e o Açoriano Oriental "organizam prova que se realiza a 25 de Julho, no Santo da Serra" e será, nada mais nada menos que o 1.º Torneio de Golfe do Atlântico une Madeira e Açores. Leia o artigo na página 19.

Outro assunto que marcará o futuro é o dinheiro que virá da Europa para superar a actual crise. IDR vai gerir milhões da ‘bazuca’ europeia é o título, decisão centrada na Madeira porque o "Vice-presidente Pedro Calado não quer reafectação do financiamento de projectos da Região ao todo nacional". Leia a justificação na página 3.

Por fim, com um Sábado trágico noticiamos que a "PJ investiga morte na Camacha", que um "Cadáver encontrado a boiar numa ribeira em Santana" e que um "Banhista vítima de afogamento em morte cerebral". Os Casos do Dia estão nas páginas 6 e 7.

Isto e muito mais para ler no seu DIÁRIO, que poderá ler na versão papel, mas também na digital, através do e-paper.