Eduardo Jesus reuniu com cônsul de Portugal no Havai

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, reuniu hoje, dia 12 de Julho, com Tyler Dos Santos-TAM, cônsul honorário de Portugal em Honolulu, no Havai, e bisneto de uma madeirense, natural da freguesia de São Pedro no Funchal.

Na reunião, o governante madeirense teve ocasião de falar acerca do trabalho que a Madeira tem desenvolvido nos últimos anos, sobretudo no domínio do Turismo, e igualmente no âmbito do controlo da pandemia, uma vertente que também foi aflorada por parte do cônsul do Havai.

A cultura foi outro denominador comum do encontro, alicerçado nas raízes que ligam as duas regiões desde finais do século XIX, altura em que o Havai acolheu os primeiros madeirenses.

“Daí o interesse mútuo em aprofundar estas raízes que se interligam entre a Madeira e o Havai, sublinhou Eduardo Jesus, lembrando que o Arquivo e Biblioteca da Madeira dispõe de "um manancial de informação muito abrangente" sobre o Havai, o qual está "disponível para quem quiser aprofundar as ligações com os seus antepassados aqui na Região e igualmente enriquecer os conhecimentos da história e das tradições”.

Lembrou ainda que outro ponto que liga os dois arquipélagos que é "a nossa Braguinha", um instrumento musical popularizado no Havai como Ukulele.

Tyler Dos Santos-TAM foi eleito, em 2020, presidente do Partido Democrata do Estado do Havai, e é tido como potencial candidato a Governador em 2023.