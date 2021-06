Madeira registou a primeira noite tropical do Verão 2021

Foi tropical a última noite deste mês de Junho nalgumas localidades costeiras da Madeira cobertas pela rede de estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira. Tal verificou-se no Funchal, no Porto Moniz e em Santa Cruz, onde a temperatura do ar manteve-se acima dos 20 graus centígrados (ºC) durante toda a noite. O Funchal registou os extremos da temperatura mínima mais alta (20.8 ºC no Lido e 20.4 ºC no Observatório), seguido do Porto Moniz (20.3 ºC) e do Aeroporto da Madeira (20.1 ºC).

Esta foi a primeira noite tropical da presente estação de Verão, com pouco mais de uma semana de vigência.

Estes registos confirmam a previsão geral, para esta semana, avançada no início da semana pelo IPMA (hoje publicada na edição impressa do DIÁRIO/pág 14) onde Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, dava conta para vir a registar-se, ao longo da semana, temperaturas mínimas no Funchal entre os 19/22 ºC.

No caso do Porto Moniz, a temperatura do ar acabou por descer abaixo dos 20 ºC, mas já depois do nascer do sol. Já a temperatura mínima mais baixa hoje registada (até às 10:00) foi sentida na Bica da Cana (9.5 ºC), sendo este o único registo abaixo dos dois dígitos nas 23 estações da rede do IPMA na Madeira (20 na ilha da Madeira, Porto Santo e Selvagem Grande).