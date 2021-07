Tempo de Verão faz temperatura no Funchal subir até aos 28.1 ºC

O extremo da temperatura máxima do ar na rede de estações meteorológicas do IPMA na Madeira ultrapassou os 28 graus centígrados (ºC) neste sábado de Verão (até às 18 horas) no Arquipélago da Madeira.

O registo mais alto verificou-se a meio desta tarde soalheira no Funchal/Lido. Mais soalheira e mais quente apresentou-se a costa sul da Madeira. Não estranha por isso os 26.8 ºC também sentidos hoje na Ponta do Sol/Lugar de Baixo.

Também nas localidades onde, entretanto, o céu azul da manhã deu lugar a períodos de céu encoberto, este primeiro sábado de Julho confirma as previsões de tempo quente. Foi o caso do Porto Moniz, onde a temperatura máxima chegou aos bem quentinhos 26.4 ºC.

Porto Moniz que tem também sobressaído pelas temperaturas tropicais durante a noite. Neste início de mês de Julho, duas das três noites foram ‘tropicais’ na vila do extremo Noroeste da Madeira. Logo no dia 1 de Julho, até ao amanhecer a temperatura do ar manteve-se acima dos 20 graus (20.1 ºC), e na madrugada deste sábado repetiu-se os valores amenos da temperatura do ar, já que o valor extremo da temperatura mínima ficou-se pelos 20.3 ºC.