Enchente sem máscaras na noite madeirense

Um vídeo partilhado nas redes sociais, captado na noite de sábado, cerca das 23 horas, na Zona Velha do Funchal, está a gerar um onda de indignação. Nas imagens é possível ver-se grandes ajuntamentos de pessoas sem máscara, sem distanciamento e a consumir bebidas alcoólicas de pé.

Fica visível o incumprimento das regras emanadas pelo Governo Regional que têm por objectivo a contenção da pandemia de covid-19. O executivo madeirense decretou o uso obrigatório de máscara por todos os cidadãos, “para o acesso, circulação ou permanência em espaços fechados ou locais de acesso e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável”.

A Polícia de Segurança Pública terá sido alertada para estes incumprimentos, tendo chegado ao local já depois das 00 horas, horário estabelecido para o encerramento dos estabelecimentos. Foi com a chegada das autoridades que começou a dispersar-se a multidão, já as portas dos bares estavam encerradas. O recolher obrigatório está em vigor entre a 1h e as 5 horas.

Está proibido o “consumo de álcool na via pública, espaços ao ar livre de acesso ao público ou nas imediações de estabelecimentos comerciais”, algo que era também visível nas imagens.

Ao DIÁRIO chegaram relatos de situações semelhantes em outras ruas da Zona Velha do Funchal e a indicação de que este é um cenário que tem sido habitual nos últimos fins-de-semana, com a maioria a tratar-se de jovens.

A indignação está instalada devido às consequências que estes ajuntamentos desregrados poderão representar para a transmissão da covid-19.