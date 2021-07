Marítimo vence segundo teste particular diante do Sporting de Braga B

O Marítimo, I Liga de futebol, venceu hoje o segundo teste da pré-época, o primeiro no estágio em Lousada, diante da equipa B do Sporting de Braga, por 3-0, com dois golos de Alipour e um de Cláudio Winck.

Os tentos foram todos apontados na primeira parte do encontro, disputado no Estádio Municipal de Lousada, onde os 'verde rubros' se encontram em estágio desde domingo.

Após uma vitória na Madeira diante da equipa B maritimista, por 2-1, os 'leões do Almirante Reis' terminaram o segundo teste com uma nota positiva, 'carimbada' pelo avançado iraniano Alipour e pelo lateral-direto brasileiro Cláudio Winck.

A equipa escolhida pelo técnico espanhol Júlio Velázquez para iniciar o encontro foi Miguel Silva na baliza, Cláudio Winck, Zainadine, Matheus Costa, China, Diogo Mendes, Pelágio, Beltrame, André Vidigal, Milson e Alipour.

No segundo tempo, o treinador, de 39 anos, que transitou da época transata, alterou toda a equipa, incluindo o guarda-redes, alinhando o jovem madeirense Pedro Teixeira, de 19 anos.

O Marítimo vai realizar o estágio até ao dia 20 de julho em Lousada, disputando mais três jogos particulares: na quinta-feira, frente ao Varzim, às 17:30, no domingo, diante do Vizela, no mesmo horário, e, no último dia de estágio, defronta o Paços de Ferreira, às 10.30.

Todos os jogos vão ser disputados no Estádio Municipal de Lousada, quartel-general da equipa madeirense nos próximos dias.

Dos nove reforços apresentados até à data, só o defesa Facundo Constantini (ex-São Paulo) não integrou a lista de convocados.