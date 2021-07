Vinhos tintos, brancos e rosés da Madeira em exposição no 'La Vie'

O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou, esta tarde, o Centro Comercial ‘La Vie Funchal’, onde está patente uma exposição dedicada aos tintos, brancos e rosés da Madeira.

A iniciativa visa, segundo a titela, "sugerir aos madeirenses e turistas que desfrutem, cá dentro e neste Verão, de momentos autênticos, que merecem ser celebrados com os sabores e os aromas presentes nos nossos vinhos tranquilos".

Esta exposição conta com uma forte componente de imagem, quer através da exposição de vários painéis ilustrativos que conjugam os diferentes vinhos, com paisagens reconhecidas da nossa ilha, quer da exposição física das próprias garrafas e ainda com a exibição de uma serie de 12 vídeos promocionais sobre os vários produtores presentes, esta acção promocional.

Paralelamente decorrem as ‘Conversas com o Produtor’, que acontecerão diariamente até 18 de Julho, sempre às 18:30.

Esta tarde a conversa foi liderada pela produtora Dina Jardim, da Seiçal – Sociedade de Produtores do Vinho do Norte, Lda.

Esta exposição é uma acção integrada num conjunto de outras inciativas que o IVBAM tem vindo a realizar para promover os vinhos tranquilos da Madeira, com destaque para a produção de 12 vídeos promocionais, o lançamento de uma Inews - sugestões de Verão, versão impressa e versão on-line e uma segunda exposição que terá lugar no Centro Comercial Madeira Shopping, entre os dias 23 de Julho a 1 de Agosto.

Estas ações, promovidas pelo IVBAM, enquadram-se no Plano Promocional do Vinho Madeira, cofinanciado a 85% no âmbito do ‘Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020’ e o restante suportado pelo Orçamento Regional.