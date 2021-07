Equipa de Eduardo Rodrigues pretende "acordar" Santa Maria Maior

O candidato pela coligação PSD/CDS à presidência da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior promete para os próximos quatro anos outra dinâmica, trabalhando nos novos desafios que a população apresenta diariamente.

“Vamos implementar uma nova estratégia e uma nova política distinta dos últimos tempos que promova o desenvolvimento e proporcione melhor qualidade de vida aos habitantes", disse Eduardo Rodrigues.

O candidato considerou que Santa Maria Maior é, actualmente, "uma freguesia estática, sem inovação e sem projectos no presente e para o futuro".

"Temos uma freguesia abandonada, uma gestão apagada, cuja maior obra não passa da colocação de alguns varandins". Eduardo Rodrigues

Apresentou um conjunto de reivindicações para a freguesia, nomeadamente a "renovação urgente, transformadora e arrojada" da Zona Velha da cidade, a reabilitação urgente da zona habitacional entre o Largo do Miranda e o campo do Nacional, e a criação de mais espaços comerciais e zonas de lazer. É também objectivo do candidato criar condições que promovam a instalação de empresas, por forma a criar riqueza e emprego.

A apresentação oficial da equipa, liderada por Eduardo Rodrigues, decorreu, esta sexta-feira, na esplanada do teleférico do Jardim Botânico.

A iniciativa contou com a presença do cabeça-de-lista pela coligação PSD/CDS à presidência da Câmara Municipal do Funchal (CMF). Pedro Calado também defendeu para Santa Maia Maior um novo projecto virado para as pessoas."

Nós queremos ter a certeza que os empresários têm condições para criar postos de trabalho e para desenvolver a economia. Nós queremos que as pessoas tenham oportunidades de trabalho e contribuam para o desenvolvimento da freguesia". Pedro Calado

O candidato considera urgente um outro desenvolvimento sócio-económico, social, cultural e desportivo, onde as famílias se sintam bem, onde haja parques infantis, zonas de lazer, zonas de convívio e que não seja uma freguesia "abandonada".

Nos últimos dois mandatos (oito Anos) não se vê qualquer tipo de investimento nesta freguesia. É uma freguesia muito importante, a terceira maior, para estar votada ao abandono da forma como está e, por isso, agradeço a disponibilidade de todos para integrarem esta equipa liderada por Eduardo Rodrigues". Pedro Calado

Pedro Calado reafirmou também que se "desprende das funções do Governo para ser candidato à CMF por achar que a cidade precisa de um novo rumo".

Gonçalo Pimenta, Secretário Geral, falou em representação do CDS, tendo defendido que a candidatura 'Funchal Sempre à Frente' é um novo projecto para a cidade que tem por missão destronar a "ingestão autárquica do poder do Partido Socialista da CMF".

Integram a lista de candidatos ao executivo da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior os seguintes elementos: Berta Filipa Nunes Gouveia, Nuno Alexandre Pisco Pola Teixeira de Jesus,Tarcísio Moreira, Guida Maria Nunes Henriques Rodrigues, Carlos Jorge Rosa da Silva, Joana Carolina Fontes de Aguiar, António Carlos Gouveia da Silva, Ingrid Abreu Santos, Odeta Baptista Pestana Madeira Lobo, Pedro Vicente Camacho Aguiar Afonso, Carlos Aurélio Freitas Rodrigues, Alexandra Isabel Dias Gil, David Gomes Teixeira, Eusébio Daniel Caioqui, Carolina Correia de Gouveia Brazao, Manuel Mónico Pinto de Abreu, Luísa Isabel Henriques Gouveia, Ricardo Jorge Gouveia Mendes, Celso Maurílio Vieira Mendes, Cristina José Gouveia Câmara, Ricardo Nuno Pestana Abreu, Eduardo dos Santos Nóbrega Abreu,Helena Verónica Ribeiro de Sousa, Fabíola Maria de Sousa Pereira e Pedro Miguel Abreu dos Santos Gouveia.