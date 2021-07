PSP termina com festa em Coimbra onde estavam cerca de 100 estudantes

A PSP terminou na madrugada de domingo com uma festa na cidade de Coimbra onde estavam cerca de 100 estudantes, em incumprimento das medidas de prevenção da pandemia de covid-19, anunciou hoje esta força de segurança.

Em comunicado, o Comando Distrital de Coimbra da PSP informa que pelas 04:00 de domingo elementos da Divisão Policial "deslocaram-se à zona do Arco da Traição", dado "haver informação que ali estava a decorrer uma festa com cerca de 100 estudantes, a consumirem bebidas alcoólicas na via pública, sem cumprirem o devido distanciamento social e sem uso de máscara facial".

No local, ao aperceber-se da presença policial, a maioria das pessoas colocou-se em fuga, sendo apenas possível identificar nove, esclarece a PSP.

"Foram levantados três autos de contra-ordenação por falta de uso de máscara facial e seis por incumprimento das regras de consumo de bebidas alcoólicas na via pública", refere o comunicado, garantindo que o Comando Distrital de Coimbra da PSP "está atento a este tipo de ilícitos e exorta todos os cidadãos a cumprirem as normas da Direcção-Geral da Saúde".

Fonte policial precisou que se tratava de "um aglomerado com cerca de 100 pessoas", que a PSP dispersou, tendo as pessoas identificadas idades entre os 19 e 22 anos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.035.567 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 186,7 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.164 pessoas e foram registados 909.756 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e actualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.