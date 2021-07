Madeira e Havai preparam geminação

A Madeira e o Havai pretendem uma geminação entre a Região e esse Estado norte-americano. A pretensão foi deixada no encontro entre Rui Abreu, director regional das Comunidades e Cooperação Externa, e o Cônsul Honorário de Portugal em Honolulu, Havai, Tyler Dos Santos-Tam.

Rui Abreu assumiu ao DIÁRIO que a geminação é algo que está a ser estudado, mas que apenas deverá ser oficializado no próximo ano. “Já existem duas cidades do Havai (Maui e Honolulu), que são geminadas com o Funchal”, lembrou Rui Abreu. “Há uma troca de experiências que se pode fazer”, disse o director regional referindo-se não só às questões relacionadas com o turismo, mas também com questões ambientais e de sustentabilidade, “que hoje são importantíssimas em todo o mundo e ainda mais em ilhas e regiões como as nossas”.

O encontro serviu ainda para abordar algumas questões relacionadas com a economia local e a sua relação com o turismo, bem como com as medidas de combate à pandemia de covid-19.

Os laços entre o Havai e a Madeira começaram no século XIX, mais precisamente em 1878, quando os primeiros emigrantes madeirenses chegaram àquelas ilhas para trabalhar nos engenhos de açúcar”, explicou Rui Abreu. São estes laços que pretende fomentar e lembra que o ukelele, um dos instrumentos musicais mais característicos do Havai, é na realidade uma adaptação da braguinha madeirense.

Tyler dos Santos-Tam fez questão de frisar os laços que unem o Havai e a Madeira e pretende fomentar ainda mais a cultura madeirense e portuguesa nesse estado.