Ligações entre o Havai e a Madeira são “históricas”, diz Cônsul Honorário de Portugal no Havai

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu, em audiência para apresentação de cumprimentos, o Cônsul Honorário de Portugal no Havai, Tyler Santos-Tam, que visita a Região Autónoma da Madeira pela primeira vez, com o intuito de fortalecer os laços entre dois arquipélagos unidos pela História.

Bisneto de uma madeirense, natural da freguesia de São Pedro, Tyler dos Santos-Tam diz-se determinado em manter viva a identidade madeirense no território havaiano, o que nem sempre é fácil, porque estamos perante gerações de bisnetos e trinetos cujas memórias das suas raízes são já muito ténues ou, nalguns casos, inexistentes.

É por esta razão que o Cônsul Honorário defende a aposta firme numa política de intercâmbios culturais e de negócios entre os governos, para que não se perca na linha do tempo esta matriz comum.

As ligações entre o Havai e a Madeira são ligações históricas, por causa da emigração, dos trabalhadores que foram trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, mas é um pouco difícil, para netos, bisnetos e trinetos de madeirenses, manterem-se perto da Madeira. Então, queremos fortalecer as nossas ligações. Tyler Santos-Tam, Cônsul Honorário de Portugal no Havai



O encontro entre a Madeira e o Havai remonta ao ano de 1878, época em que aquelas ilhas acolheram os primeiros imigrantes portugueses. Ao longo de vários anos os madeirenses que ali se fixaram partilharam a sua cultura, com destaque para a difusão do braguinha, instrumento musical que ficara, depois, popularizado como ukulele, as suas tradições e costumes gastronómicos, construindo um património que perdura até aos dias de hoje.