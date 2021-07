Celebração em Estilo Barroco na Igreja do Senhor Bom Jesus

Celebração em Estilo Barroco é o título do ciclo de concertos organizado pela Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM), já no próximo Sábado, 10 de Julho, às 20 horas na na Igreja do Senhor Bom Jesus, na Ponta Delgada. O concerto será protagonizado pelo Funchal Baroque Ensemble, grupo residente da AOCM.

Este ciclo resulta de um protocolo entre a AOCM e a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, e pretende valorizar o património arquitetónico barroco da Região, glorificar os órgãos históricos de várias igrejas, recentemente restaurados e enaltecer as especificidades e pormenores que constituem o repertório musical barroco. TO objectivo é celebrar o regresso aos palcos e à vida cultural activa.

Depois dos concertos com lotação esgotada, na Igreja de São Bento, na Ribeira Brava, e no Palácio de São Lourenço, no Funchal, o ciclo de concertos 'Celebração em Estilo Barroco' prossegue com este espectáculo e volta aos palcos depois de uma interrupção durante seis meses devido à pandemia.

O Funchal Baroque Ensemble apresenta-se, desta vez, com duas flautas de bisel (Carla Abreu, Sara Faria), dois violinos (Olga Samara e Andrei Ladeischikov), violoncelo (László Szepesi), fagote (Yury Omelchuk) e cravo (Giancarlo Mongelli, director musical da AOCM). O repertório do concerto é uma celebração à música francesa barroca, com obras dos compositores Boismortier, Aubert de la Vieux, Rebel e Chedeville, este último com uma versão muito própria da Primavera de Vivaldi. Através das obras destes compositores, este ensemble barroco interpretará a vida da aristocracia francesa do séc. XVIII.

A entrada para o concerto é livre, mas é necessária inscrição através do email: [email protected].