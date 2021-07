Cônsul honorário de Portugal no Havai está de visita à Madeira

O Cônsul Honorário de Portugal em Honolulu, Havai, Tyler Dos Santos-Tam, cuja avó materna é madeirense, será recebido amanhã, pelas 11h30, nas instalações da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), pelo director regional, Rui Abreu.

Tyler Dos Santos-Tam, é descendente de madeirenses, e foi eleito, em 2020, presidente do Partido Democrata no Estado Norte-Americano do Havai, liderado Joe Biden, e como tal, é o possível candidato a governador naquele Estado em 2023.

O diplomata foi reconhecido, recentemente, pela Pacific Business News como uma das 40 personalidades mais influentes com idade inferior a 40 anos, pelo importante trabalho desenvolvido aos níveis empresarial e comunitário, nomeadamente na defesa dos trabalhadores da construção civil, naquele Estado.

A avó materna, que era madeirense, dedicou parte da carreira à Sociedade Genealógica Portuguesa no Havai, no Heritage Center, uma instituição que se dedica a explorar o legado madeirense e porto-santense no Havai.