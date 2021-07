Trânsito intenso para o Funchal mas sem registo de problemas

Bom dia.

O trânsito por esta altura do dia já está bastante intenso, embora estejamos em período de férias escolares e de muitos madeirenses. Ainda assim, a principal estrada regional, apresenta-se bem concorrido com viaturas a circular e uma movimentação compacta.

O acumular de viaturas de ambos os lados de acesso ao Funchal, seja no sentido Ribeira Brava - Machico, seja no sentido contrário, a verdade é que a maioria dos automobilistas percorre aquela estrada como a via mais fácil para chegar ao destino.

No 'mapa de calor' não se vislumbram muitos sinais laranja o que é sinal de trânsito sem problemas de maior.