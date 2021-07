Trânsito intenso na via rápida

Bom dia.

O trânsito automóvel nesta manhã de sexta-feira apresenta tendência de maior intensidade à media que se aproxima as 9 horas, com milhares de condutores a 'apertarem-se' para chegar ao destino.

A distância de segurança, uma das 'armas' para prevenir acidentes rodoviários, a par do respeito pelas velocidades recomendas/permitidas em determinados trechos, muitas vezes são esquecidas quando toca a despachar para chegar a tempo e horas a um compromisso ou local e os minutos apertam.

Ver Galeria

Facto que, claramente, é um dos handicaps de muitos condutores, mas que importa reforçar o alerta. Basta um segundo de distração, uma ligeira travagem, uma guinada no volante.

De resto, em ambos os sentidos da via rápida e, também, nos acessos à estrada principal da Madeira e as principais saídas para o centro do Funchal, a esta hora o cenário é de muito trânsito mas sem sinais de qualquer problema ou acidente.