Trânsito muito congestionado na via rápida

O trânsito nesta manhã de quinta-feira até começou a processar-se de forma tranquila com o avançar do dia, mas a esta hora, nomeadamente na Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava desde a zona do Pinheiro Grande até já na subida do Caniço, os automobilistas enfrentam grande movimento e com marcha lenta por parte das viaturas.

Desconhece-se as razões de tal congestionamento, quiçá uma viatura avariada na berma, o que é mais do que suficiente para que uma das faixas de rodagem fique parcialmente condicionada, obrigando à intervenção da viatura de apoio da concessionária da Via Rápida e a recomendação/obrigação dos automobilistas reduzirem a marcha. A situação já estará resolvida.

Esta situação condiciona a circulação ao longo de dois a três quilómetros, mas aparentemente nada de grave se passou. As entradas e saídas da via rápida, nomeadamente na zona da Cancela, são a maior dor de cabeça para quem tem essa alternativa para chegar ao seu destino, muito por culpa, também, da forte movimentação de pessoas que aquela zona tem quase sempre.

De resto, nem no sentido Ribeira Brava - Machico, nem nas principais entradas e saídas, não se vislumbram problemas no tráfego que não as habituais demoras.