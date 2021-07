Trânsito intenso no reinício de mais uma semana

Bom dia.

Sem sinais de problemas, além das habituais demoras para entrar ou mesmo para sair da via rápida, esta segunda-feira começa com algum trânsito, intenso é certo, mas por sinal com 'via verde' para um início de semana sem acidentes.

Assim se espera. Mas para isso, importa que os condutores tenham em atenção as sempre importantes medidas de condução defensiva, mantendo velocidade condizente com a zona em que circula, bem como a distância de segurança para a viatura à sua frente.

A semana ainda agora começa, o dia promete ser perfeito, com muito sol e bastante calor, pelo que a estas horas da manhã é o melhor do dia nesse particular para quem circula no asfalto. Mas atenção ao sol, que pode encadear a visão de quem circula de frente, nomeadamente no sentido Ribeira Brava - Machico.

Na via rápida, a subida de Santa Rita, os nós de São Martinho e Santo António, bem como os nós de Santa Luzia, Pestana Júnior e da Boa Nova, são a principal dor de cabeça para quem procura entrar no Funchal.

Boa condução e boa semana de trabalho ou férias, se é o seu caso.