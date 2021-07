Trânsito flui normalmente na manhã desta terça-feira

Bom dia.

Até ao momento, o trânsito encontra-se todo no ‘verde’ nesta manhã, à excepção das habituais zonas de abrandamento associadas aos mais concorridos acessos à cidade do Funchal.

Foto Via Litoral



Na Via Rápida o trânsito flui com a normalidade de uma manhã de dia útil, com locais de algum abrandamento no nó de Câmara de Lobos e subida de Santa Rita, e na Boa Nova. Para os condutores que se dirigem ao Funchal, aconselhamos a habitual atenção aos principais nós de entrada.

Foto Google Maps



O centro da cidade conta com as expectáveis zonas ‘vermelhas’, nas suas principais artérias, sobretudo junto à rotunda do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na subida da Rua Dr. Pita e junto às principais ribeiras.

Conduza preventivamente, respeitando sempre limites de velocidade e distâncias de segurança, e com atenção às potenciais alterações neste quadro de trânsito da manhã desta quarta-feira.