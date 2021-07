A Rua Conde Carvalhal, no Funchal, vai estar encerrada ao trânsito automóvel amanhã, entre as 9 e as 19 horas.

O fecho desta artéria da capital madeirenses vai ser ocorrer no troço entre a Rua Luís Figueiroa de Albuquerque e a Rampa Conde Carvalhal.

Na origem deste condicionamento está desmontagem de uma grua numa obra privada, conforme fez saber a Câmara Municipal do Funchal.