Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) deverão aprovar hoje uma missão de formação militar em Moçambique, numa reunião em que também irão trocar pontos de vista com o homólogo israelita, Yair Lapid.

A 30 de junho, os representantes permanentes dos Estados-membros junto da UE endossaram o conceito de gestão de crise da futura missão de formação militar em Moçambique e agora os chefes das diplomacias europeias deverão dar a aprovação final à missão em questão, denominada EUTM Moçambique.

Além da aprovação da missão de formação militar em Moçambique, os chefes das diplomacias da UE irão também ter um almoço de trabalho com o recém-empossado ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Yair Lapid, que se desloca hoje a Bruxelas.

O encontro servirá para inaugurar as relações bilaterais com o novo Governo israelita -- que tomou posse em junho -- e perceber quais são as suas intenções para o processo de paz no Médio Oriente e as questões de "mútuo interesse", como a situação síria, iraniana e libanesa.

Hoje, também é notícia:

POLÍTICA

As jornadas parlamentares do CDS-PP arrancam hoje, com o tema "Soberania e recuperação de Portugal", estando prevista a visita a uma fábrica e o debate de temas como segurança, recuperação económica ou os desafios da oposição.

Os cinco deputados centristas escolheram o distrito de Aveiro, onde, nas palavras do líder parlamentar, Telmo Correia, "o CDS sempre foi forte e importante, e onde tem a presidência de três câmaras municipais", e reúnem-se entre hoje e terça-feira em São João da Madeira, onde o deputado João Almeida é candidato à presidência da Câmara Municipal nas eleições autárquicas de 26 de setembro.

Ao início da tarde, Telmo Correia faz a abertura das jornadas, seguindo-se um painel sobre "Soberania, segurança e investigação criminal", moderado pelo ex-líder parlamentar do CDS Nuno Magalhães, que foi também secretário de Estado da Administração Interna.

Para hoje à noite, está marcado um jantar em que serão abordados "Os desafios da oposição" e o orador convidado será o eurodeputado do CDS-PP, Nuno Melo.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, na sexta-feira, o presidente do grupo parlamentar afastou a possibilidade de discussão de questões internas do partido nas jornadas da próxima semana, indicando que esses assuntos são debatidos nos locais próprios

SOCIEDADE

As alegações finais do julgamento sobre o furto e recuperação de armamento militar nos paióis de Tancos prosseguem hoje no tribunal de Santarém, depois de o Ministério Público (MP) ter já pedido a absolvição do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes.

Na quinta-feira, o MP considerou não ter ficado provado em Tribunal que o ex-governante praticou os crimes de que vinha acusado no processo.

O procurador Manuel Ferrão pediu, nas suas alegações, a condenação de 12 dos 23 visados no processo de Tancos, com a pena mais grave, entre os nove a dez anos de prisão, a ser dirigida para arguido, João Paulino, autor confesso do furto do material.

O magistrado alegou que as penas aplicadas aos elementos da Polícia Judiciária Militar (PJM) e da GNR, que, no seu pedido, variam entre os cinco anos para o ex-porta-voz da PJM Vasco Brazão e para o ex-diretor Luís Vieira daquela polícia e um ano e seis meses para José Costa, fossem todas suspensas na sua execução, considerando que só o facto de serem condenados e sujeitos a este julgamento serão suficientes para assegurar que não voltarão a cometer qualquer crime.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a PSP e a GNR terminam hoje a Campanha de Segurança Rodoviária "Taxa Zero ao Volante".

Iniciada em 06 de julho, a campanha teve como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool".

"Um em cada quatro condutores mortos em acidentes de viação apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l, e destes condutores três em cada quatro apresentam uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l", referem as autoridades.

Esta ação, enquadrada no Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária 2020, pretende incentivar a adoção de comportamentos seguros na estrada.