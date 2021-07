Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O empresário Joe Berardo e o seu advogado André Luiz Gomes devem conhecer hoje as medidas de coação decretadas pelo juiz Carlos Alexandre por crimes no âmbito do processo da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

O interrogatório aos dois homens, detidos desde terça-feira, terminou na quinta-feira.

André Luiz Gomes foi ouvido ao longo do dia de quinta-feira e o interrogatório de Berardo começou às 18:30 do mesmo dia e terminou 45 minutos depois, sendo incerto se o empresário madeirense prestou declarações ou se preferiu ficar em silêncio

O Joe Berardo e André Luiz Gomes estão indiciados por burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsidade informática, falsificação, abuso de confiança e descaminho ou destruição de objetos colocados sob o poder público.

O caso, que conta com 11 arguidos (cinco pessoas individuais e seis pessoas coletivas) foi tornado público depois de uma operação policial em que foram feitas cerca de meia centena de buscas, três das quais a estabelecimentos bancários.

Em causa no processo está um grupo "que entre 2006 e 2009 contratou quatro operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros" e que terá causado "um prejuízo de quase mil milhões de euros" à CGD, ao Novo Banco e ao BCP.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A estreia da tragédia "Hipólito" na sala principal do Teatro Municipal Joaquim Benite assinala hoje, em Almada, a abertura do 38.º Festival de Almada, que este ano apresenta 21 produções num total de 108 espetáculos de teatro.

Esta criação da anfitriã do certame, a Companhia de Teatro de Almada (CTA), representa o regresso do encenador Rogério de Carvalho à tragédia em torno de Hipólito e Fedra, quinze anos depois de ter dirigido, também para a CTA, "Fedra", de Racine.

A protagonizar esta peça estão Cláudio da Silva, no papel de Hipólito, e Teresa Gafeira, como Fedra, que já a havia interpretado no texto de Racine.

"Hipólito" terá três representações no Teatro Joaquim Benite e voltará ao palco principal daquela sala no início de 2022.

"Amizade", um espetáculo de Eduardo De Filippo e Pier Paolo Pasolini, com encenação de Irène Bonnaud, estreado no Festival d´Avignon em 2019, "História da violência", do escritor francês Édouard Louis com encenação do croata Ivica Buljan, e "Aurora negra", com criação e direção artística de Cleo Diára, Isabél Zuaa e Nádia Yracema são as outras propostas de sala para o primeiro dia do festival.

DESPORTO

Espanha e Itália, antigas campeãs europeias e mundiais, defrontam, respetivamente, Suíça e Bélgica, que eliminou Portugal, nos primeiros jogos dos quartos de final do Euro2020 de futebol.

A Espanha, campeã europeia em 1964, 2008 e 2012 e mundial em 2010, que tem feito um campeonato em crescendo, depois de dois inesperados empates ainda na fase de grupos, chega aos quartos de final após eliminar no prolongamento a vice-campeã mundial Croácia (5-3).

Nos 'quartos', a equipa encontrará hoje uma das grandes surpresas deste Euro2020, a Suíça, que eliminou nos penáltis a campeã mundial em título França, num jogo em que o benfiquista Haris Seferovic bisou, ainda no período regulamentar (3-3).

O jogo entre espanhóis e suíços tem início marcado para as 17:00 (hora de Lisboa), no Estádio de São Petersburgo, um pouco antes de a Bélgica e a Itália se defrontarem na Arena de Munique, a partir das 20:00.

Os belgas, líderes do ranking mundial, estão nos quartos de final depois de eliminarem no domingo o campeão europeu Portugal, por 1-0, e diante da Itália encontram a única seleção que, tal como eles, tem o pleno de vitórias nos quatro jogos disputados, embora os transalpinos com recurso a prolongamento no último jogo.

Kevin De Bruyne e Eden Hazard, que saíram lesionados no jogo dos 'oitavos' frente a Portugal, estão em dúvida e podem ser baixas de peso na formação belga, frente a uma Itália que dominou na fase de grupos e venceu já no 'tempo extra' a Áustria, nos oitavos de final, por 2-1.

ECONOMIA

Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) cumprem hoje um novo dia de greve, reivindicando melhores condições laborais, nomeadamente, o aumento dos salários, o que deverá causar perturbações na circulação de comboios.

Num aviso enviado aos clientes, a CP informou que devido à greve estão previstas para hoje perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, em todos os serviços, com possível impacto ainda no sábado.

A plataforma de sindicatos que representam os trabalhadores da IP e das suas participadas (IP Engenharia, IP Património e IP Telecom) entregou um pré-aviso de greve com início às 00:00 e término às 24:00 dos dias 28 de junho e 02 de julho de 2021, depois dos colaboradores já terem parado em 02 de junho.

"Os trabalhadores da IP e das suas participadas não aceitam a discriminação praticada pelo Governo e aceite pela empresa que decide pelo aumento de salário para 308 dos seus 3.784 trabalhadores", defendeu, em comunicado, a plataforma sindical.

As reivindicações em causa prendem-se com o aumento de salários para todos os trabalhadores, o cumprimento integral do clausulado do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), a negociação coletiva como "fator de resolução e prevenção de conflitos", a atualização do valor do subsídio de refeição e a integração do abono de irregularidade de horário no conceito de retribuição.

Passa hoje um ano sobre a nacionalização dos 71,73% da empresária angolana Isabel dos Santos no capital da Efacec, numa altura em que o Governo aguarda até dia 19 as propostas vinculativas dos interessados na reprivatização, tendo pré-selecionado cinco entre os 10 candidatos que se apresentaram.

Do grupo de cinco escolhidos para avançarem no processo de reprivatização da Efacec Power Solutions, que atua nas áreas da energia, indústria e mobilidade, a construtora DST e a Sing-Investimentos Globais são os únicos portugueses. Os restantes são o Chint Group Corporation, da China, a Elsewedy Electric, do Egito, e a espanhola Iberdrola.

Na passada terça-feira, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse ser necessário esperar por 19 de julho para saber quantas propostas são feitas para a compra da Efacec.

Pedro Siza Vieira escusou-se comentar a eventual desistência dos três investidores estrangeiros, noticiada no dia anterior pelo jornal Eco, e que, a confirmar-se, deixaria apenas na corrida os candidatos portugueses DST e Sing (ligada à empresa industrial Sodecia).

INTERNACIONAL

A chanceler alemã, Angela Merkel, é hoje recebida pelo homólogo britânico, Boris Johnson, na que será a última visita ao Reino Unido antes de cessar funções no final do ano.

Parceiros em várias questões de política externa, os dois dirigentes deverão abordar também as medidas de contenção à pandemia de covid-19 e as restrições de viagem em vigor.

Os dois países exigem atualmente quarentena aos respetivos viajantes, mas o Reino Unido está interessado em conseguir que o certificado de vacinação britânico seja reconhecido pela União Europeia (UE).

Em vez da residência oficial em Downing Street, Merkel e Johnson vão encontrar-se em Checkers Court, a cerca de 65 quilómetros de Londres, para discutirem o aprofundamento das relações bilaterais Reino Unido-Alemanha.

Naquela que será a sua 22.ª visita desde que assumiu funções em 2005, Merkel será convidada a dirigir-se, por videoconferência, ao Conselho de Ministros britânico, o primeiro líder estrangeiro a fazê-lo desde o Presidente dos EUA Bill Clinton em 1997.

A rainha Isabel II também receberá a chanceler alemã numa audiência privada no Castelo de Windsor.

A Alemanha é o segundo maior parceiro comercial do Reino Unido, havendo igualmente fortes laços económicos e culturais próximos.

LUSOFONIA E ÁFRICA

A campanha para as eleições presidenciais de 18 de julho em São Tomé e Príncipe arranca oficialmente hoje, com o número inédito de 19 candidatos e apelos das autoridades para contenção nas iniciativas a fim de evitar uma escalada da covid-19 no país.

Para as eleições mais concorridas da história da democracia em São Tomé e Príncipe estão inscritos 108.609 eleitores nos cadernos eleitorais do país e 14.693 na diáspora.

A Comissão Eleitoral Nacional (CEN) proibiu os comícios e grandes concentrações populacionais por causa da pandemia de covid-19 e impôs aos candidatos e seus seguidores o uso obrigatório de máscaras.

A campanha decorre até dia 16, véspera do dia de reflexão, e dois dias antes do ato eleitoral.

O Presidente cessante, Evaristo Carvalho, entendeu não se recandidatar a um segundo mandato no cargo.

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) lança hoje, em Abidjan, uma estratégia abrangente de cinco anos para a Governação Económica em África (SEGA).

Esta estratégia pretende servir como o manual operacional do Banco para promover a eficácia do setor público a nível nacional e subnacional, estimulando a transformação estrutural em África, e assegurando a participação dos cidadãos, comunidades e grupos cívicos na governação do setor público.

Pretende também funcionar como o plano diretor do Banco para uma melhor recuperação após a devastação económica causada pela pandemia de covid-19.

PAÍS

A Câmara Municipal de Lisboa vota hoje a exoneração do encarregado de proteção de dados do município e coordenador da equipa de projeto de proteção de dados pessoais, Luís Feliciano.

A votação estava prevista para quinta-feira, mas foi adiada para hoje.

Em declarações à agência Lusa, os vereadores do BE e do PSD já anunciaram que vão votar contra, enquanto o PCP disse que não votará favoravelmente, deixando em aberto se optará pelo chumbo ou pela abstenção. Já o CDS-PP não quis revelar o seu sentido de voto.

Além da exoneração do encarregado de proteção de dados do município e coordenador da equipa de projeto de proteção de dados pessoais, Luís Feliciano, os vereadores votam também a designação das pessoas que passarão a ocupar os dois cargos.

A entrada e saída na Área Metropolitana de Lisboa (AML) está proibida entre as 15:00 de hoje e as 06:00 de segunda-feira, aplicando-se ainda recolher obrigatório, diariamente, entre as 23:00 e as 05:00, em 45 concelhos de Portugal continental.

Estas são duas das medidas tomadas na quinta-feira em Conselho de Ministros para se conter a pandemia de covid-19.

Todos os 18 concelhos da AML são abrangidos pela nova medida de recolher obrigatório a partir das 23:00 e até às 05:00, por se encontrarem nos níveis de risco elevado ou risco muito elevado de incidência de covid-19, aplicando-se ainda esta limitação da circulação na via pública a outros 27 municípios de Portugal Continental.

Dos 18 concelhos que constituem a AML, 13 estão no nível de risco muito elevado de incidência de covid-19, designadamente Lisboa, Sesimbra, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Loures, Mafra, Moita, Odivelas, Oeiras, Seixal e Sintra, por registarem, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 240 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 480 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

Os restantes cinco municípios da AML, que são Alcochete, Montijo, Palmela, Setúbal e Vila Franca de Xira, encontram-se em risco elevado, por registarem, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 240 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

Além dos 18 concelhos da AML, Portugal Continental tem mais seis municípios em risco muito elevado (no total são 19), que são Albufeira, Constância, Loulé, Mira, Olhão e Sobral de Monte Agraço, e outros 21 em risco elevado (no total são 26), nomeadamente Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa, Lagos, Odemira, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Sardoal, Silves, Sines, Sousel e Torres Vedras.

Assim, o Governo determinou que nos 45 concelhos nos níveis de risco elevado ou muito elevado de incidência de covid-19 passa a aplicar-se uma proibição de circulação na via pública a partir das 23:00 e até às 05:00, diariamente e em vigor a partir de hoje, "de forma a conter o aumento de incidência que se tem verificado", inclusive através da redução de ajuntamentos.

SOCIEDADE

A primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário arranca hoje às 09:30 com a prova de Português, que vai avaliar quase 41 mil alunos do 12.º ano, entre os mais de 150 mil inscritos para os exames deste mês.

De acordo com os dados estatísticos divulgados pelo Ministério da Educação, há 151.863 alunos inscritos para realizar 246.499 provas nesta fase, que só termina a 16 de junho.

Os primeiros a mostrar aquilo que aprenderam no secundário são os 40.966 alunos do 12.º ano inscritos no exame de Português.

À semelhança do ano passado, os exames nacionais voltam a realizar-se com um conjunto de regras excecionais introduzidas devido à pandemia de covid-19, não sendo obrigatórias para a conclusão do secundário.

Por isso, o número de alunos inscritos está, mais uma vez, abaixo dos anos anteriores e quase 60% participam exclusivamente com o objetivo de concorrer ao ensino superior.

Biologia e Geologia volta a ser a disciplina mais concorrida, com 42.055 inscritos, seguindo-se Português (40.966), Matemática A (39.398) e Física e Química A (38.372).

Ao contrário do que ficou decidido no ano passado, este ano os alunos vão poder realizar exame para melhorar a nota da classificação interna, uma medida imposta pela maioria da Assembleia da República.

O referendo sobre a manutenção da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS) como obrigatória para a classe ou a opção pelo regime público da Segurança Social realiza-se hoje, após ter sido adiado na quarta-feira devido a problemas técnicos.

A votação do referendo, que será feita por via eletrónica devido à pandemia de covid-19, decorrerá entre as 00:00 e as 20:00 de hoje e estão aptos a votar cerca de 33 mil advogados com inscrição ativa na Ordem até 21 de maio passado.

Em causa no referendo está os advogados votarem "sim" ou "não", pronunciando-se sobre uma proposta de alteração ao artigo 4.º do Estatuto da OA que atualmente prevê que a previdência social dos advogados é realizada unicamente pela CPAS.