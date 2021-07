Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o socialista Fernando Medina, apresenta hoje, na Estufa Fria, a sua recandidatura à liderança do município da capital, contando na apresentação com o secretário-geral do Partido Socialista (PS), António Costa.

O evento terá "uma lotação muito limitada" devido à pandemia de covid-19, pelo que poderá ser acompanhado 'online'.

Fernando Medina é presidente da Câmara Municipal de Lisboa desde 2015, tendo sucedido a António Costa, atualmente primeiro-ministro.

Em 2017, venceu as eleições autárquicas na capital e o executivo de Lisboa é atualmente composto por oito eleitos pelo PS (incluindo dos Cidadãos por Lisboa e do Lisboa é muita gente), um pelo BE, quatro pelo CDS-PP, dois pelo PSD e dois pela CDU.

Nas últimas semanas, o autarca socialista tem sido alvo de constestação por causa do envio, por parte da Câmara de Lisboa, para as autoridades da Rússia, de nomes, moradas e contactos de ativistas russos que organizaram em janeiro um protesto, em frente à embaixada russa em Lisboa, pela libertação de Alexey Navalny, opositor de Vladimir Putin.

Fernando Medina pediu "desculpas públicas" pela partilha desses dados, assumindo que foi "um erro lamentável que não podia ter acontecido", e que originou uma série de protestos, incluindo pedidos de demissão, e a abertura de um inquérito pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

Para a corrida à liderança da capital, Medina irá enfrentar as candidaturas de Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), João Ferreira (CDU), Bruno Horta Soares (IL), Nuno Graciano (Chega), Beatriz Gomes Dias (BE) e Manuela Gonzaga (PAN) e Tiago Matos Gomes (Volt).

As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O encenador e diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, estreia hoje a peça "O Cerejal", de Anton Tchékhon, no primeiro dia da 75.ª edição do Festival de Avignon, a decorrer nesta cidade francesa até 17 de julho.

A peça será protagonizada pela atriz francesa Isabelle Huppert e conta com interpretações dos portugueses Isabel Abreu, Hélder Azevedo e da cantora e música Manuela Azevedo, vocalista dos Clã, num elenco que totaliza 11 atores e dois músicos, e que conta com composições de Hélder Gonçalves, também dos Clã.

"O Cerejal" será também apresentado na Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, em dezembro deste ano, integrado na Temporada 2021-2022 do teatro.

A ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca, dá hoje início a uma visita a Cabo Verde, no dia em que se assinala o aniversário da proclamação da independência do país.

Hoje, em conjunto com o seu homólogo cabo-verdiano, Graça Fonseca vai marcar presença na assinatura do memorando de entendimento para doação de equipamento pelo Teatro Nacional São João à Direção-Geral das Artes e das Indústrias Criativas, seguindo-se uma receção na Fortaleza Real de São Filipe.

Ao fim do dia, a ministra vai estar na apresentação da peça "Kastrokriola", com direção de Nuno Cardoso.

A visita prossegue na terça-feira, com uma ida ao campo de concentração do Tarrafal.

LUSOFONIA E ÁFRICA

Moçambique recebe hoje mais 158 mil doses de vacinas contra a covid-19, das quais 50 mil oferecidas por Portugal e 108 mil do mecanismo Covax, através de uma doação de França.

Os dois lotes de vacinas vão ser entregues durante duas cerimónias distintas no Aeroporto Internacional de Maputo, sendo as portuguesas entregues às autoridades moçambicanas pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, que está de visita ao país.

Segundo o Governo português, este é o primeiro lote de um total de 100 mil doses de vacinas que Portugal enviará para Moçambique, devendo um segundo lote semelhante seguir "a curto prazo".

A entrega decorre do compromisso político de disponibilizar aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste "pelo menos 5% das vacinas contra a covid-19 adquiridas por Portugal".

Com as vacinas que hoje chegam a Maputo, Moçambique totaliza 981 mil vacinas recebidas desde que o primeiro lote chegou ao país.

A primeira doação de 200 mil doses de vacinas foi feita em março, pela China, seguindo-se um reforço de 100.000 doses da Índia e 384.000 pelo mecanismo Covax, iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O setor privado moçambicano comprou 500 mil vacinas para os seus trabalhadores, doses que chegaram a 30 de junho e das quais 139.000 foram oferecidas ao Ministério da Saúde.

O governo moçambicano quer que todos os adultos, cerca de 16 milhões de pessoas (um pouco acima de metade da população moçambicana), estejam vacinados durante o ano 2022.

O país tem assistido a um aumento do número de casos, óbitos e internamentos desde junho, após uma desaceleração entre março e maio.

Moçambique tem um total acumulado de 904 mortes e 80.151 casos de covid-19, 89% dos quais recuperados.

Cabo Verde assinala hoje o 46.º aniversário da independência nacional com a habitual cerimónia solene na cidade da Praia, capital cabo-verdiana, e a presença do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva junto da comunidade cabo-verdiana de Brockton, na região de Boston, no âmbito de uma visita de cinco dias aos Estados Unidos da América.

Antes do evento central de comemoração, marcado para as 15:00 locais, o chefe do Governo cabo-verdiano tem um encontro previsto com o 'mayor' de Boston, Kim Janey, e participa numa angariação de fundos para a compra de espaço do Cape Verdean Museum.

Na cidade da Praia, a Assembleia Nacional acolhe uma sessão solene, com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e com o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Tavares Correia.

Ambos participam também na cerimónia de deposição de flores no Memorial Amílcar Cabral, líder histórico dos processos de independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde.

PAÍS

O Tribunal de Faro procede hoje à leitura do acórdão no processo do luso-canadiano acusado de raptar e violar duas mulheres, de nacionalidades brasileira e britânica, em Albufeira e Loulé, no Algarve.

O Ministério Público (MP) pediu a condenação do luso-canadiano por considerar que ficaram provados em tribunal os crimes pelos quais está acusado, mas a Defesa pediu a sua absolvição.

Donald Fernandes, de 36 anos, está acusado de 14 crimes, entre os quais o rapto de Layla da Silva e de Lauren Caton, em dias distintos do mês de maio de 2019, mulheres que terá alegadamente violado, agredido e ameaçado de morte.

O arguido, em prisão preventiva desde 09 de janeiro de 2020, negou em tribunal todas as acusações, sugerindo que ambas poderão ter combinado incriminá-lo.

Os municípios de Loures e de Odivelas assinam hoje um acordo com o Governo para ficarem ligados por um metro ligeiro de superfície até 2025, num investimento de cerca de 250 milhões de euros.

A ligação por metro ligeiro de superfície entre os concelhos de Odivelas e de Loures, no distrito de Lisboa, é um dos projetos previsto no Plano de Recuperação e Resiliência apresentado pelo Governo em Bruxelas.

O projeto, que deverá arrancar para obra em 2023, prevê cerca de 12 quilómetros de traçado e duas ligações, sendo uma Odivelas -- Ramada - Santo António dos Cavaleiros - Hospital Beatriz Ângelo e outra Odivelas -- Póvoa de Santo Adrião -- Santo António dos Cavaleiros -- Loures -- Infantado.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares (CDU), afirmou tratar-se de uma "enorme conquista para o município", uma vez que é o único "na fronteira com Lisboa a não ter um meio de transporte pesado eficaz".

Também à Lusa, o presidente da Câmara de Odivelas, Hugo Martins (PS), sublinhou que a ligação do metro ligeiro a Loures "vai trazer mais-valias ambientais e de mobilidade para o concelho".

POLITICA

O primeiro-ministro, António Costa, preside a uma cerimónia de balanço da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, com o ministro dos Negócios Estrangeiros e a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

Intitulada "Balanço da presidência portuguesa do Conselho da UE", a cerimónia começa às 15:30 no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com mensagens vídeo dos presidentes do Parlamento Europeu, David Sassoli, do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, segundo o programa do evento, ao qual a Lusa teve acesso.

Seguem-se intervenções da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, antes do encerramento, a cargo do chefe do Governo.

A quarta presidência portuguesa da UE terminou a 30 de junho, passando o testemunho à Eslovénia, à frente do Conselho da UE nos próximos seis meses.

O semestre português foi encerrado, na quarta-feira, com a Cimeira da Recuperação, organizada pelo Ministério das Finanças e que juntou em Lisboa ministros europeus, comissários, eurodeputados e especialistas para debater a reforma da economia europeia após a pandemia de covid-19 e o modelo de governação económica da UE.

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) inicia hoje as suas primeiras jornadas parlamentares num modelo misto "online" e presencial, na zona de Leiria, tendo como foco o ambiente e a resposta à crise climática.

Com o mote "Travar o ponto de não retorno, ação de resposta à crise climática", as jornadas do grupo parlamentar do PAN (que tem três deputados) arrancam hoje de manhã com debates 'online' e a terça-feira será dedicada a visitas na zona de Leiria.

No primeiro dia, as sessões de abertura e encerramento caberão à líder parlamentar, Bebiana Cunha.

Os painéis de debate vão abordar temas como o impacto da atividade pecuária no ambiente e na saúde pública, a proteção dos oceanos, a transição energética ou as alterações climáticas e vão contar com a visão de especialistas e associações convidadas.

No segundo dia, os deputados do Pessoas-Animais-Natureza vão visitar o Pinhal de Leiria, a ribeira dos Milagres e o canil municipal de Leiria.

A sessão de encerramento das jornadas parlamentares está marcada para o final da manhã de terça-feira, no Mercado de Sant'Ana, em Leiria, e contará com uma intervenção da porta-voz do PAN, e deputada, Inês de Sousa Real.

SOCIEDADE

O diretor cessante da PJ-Norte, Norberto Martins, é empossado hoje procurador-geral regional do Porto, no termo de um processo de escolha marcado por críticas no Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) à procuradora-geral da República.

Lucília Gago tem presença prevista na posse de Norberto Martins, que vai cumprir um mandato de três anos e que substitui Raquel Desterro, agora aposentada.

O nome de Norberto Martins foi aprovado no plenário do CSMP de 23 de junho, por proposta da procuradora-geral da República, numa votação em que se registaram seis votos contra, um terço dos presentes na reunião, e nove declarações de voto.

Segundo a ata da reunião, nenhuma declaração de voto questiona a competência de Norberto Martins, mas todas criticam a forma como Lucília Gago conduziu o processo.

As críticas à procuradora-geral da República reiteram, por sua vez, a posição expressa anteriormente pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que acusou Lucília Gago de "arredar" o CSMP do exercício dos seus poderes e de "contornar a lei", apresentando a este órgão "três nomes para o cargo de procurador-geral regional do Porto, mas em que apenas um deles estava em condições de ocupar o cargo".