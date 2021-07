Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O julgamento do banqueiro Ricardo Salgado por três crimes de abuso de confiança deverá começar hoje, depois de dois adiamentos, o último a pedido do Ministério Público, que pediu um prazo para analisar documentos.

Na primeira sessão de julgamento, no Tribunal Central de Criminal de Lisboa, o coletivo de juízes, presidido por Francisco Henriques, aceitou os argumentos do procurador Vítor Pinto e reagendou já vários dias de audiências, a começar hoje, estando já marcadas também para setembro.

O procurador começou por pedir ao tribunal prazo para analisar a contestação do arguido, composta por 191 páginas e 173 documentos, justificando que era "humanamente impossível" analisar toda a documentação e dar início ao julgamento, em 14 de junho.

O ex-presidente do Banco Espírito Santo (BE) vai responder por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros, no âmbito do processo Operação Marquês.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A 74.ª edição do Festival de Cannes tem hoje início nesta cidade francesa onde, até 17 de julho, vão ser apresentados vários trabalhos portugueses, incluindo o novo filme de Miguel Gomes e Maureen Fazendeiro, "Diários de Otsoga".

"Noite Turva", do realizador português Diogo Salgado, vai competir pela Palma de Ouro de Melhor Curta-Metragem, enquanto, nos programas de Cannes dedicados a projetos cinematográficos ainda em curso, em desenvolvimento e pós-produção, serão mostrados a profissionais os filmes "Entre a luz e o nada", de Joana de Sousa, com produção de Pedro Fernandes Duarte, e "O fim do verão", de Marco Veloso, com produção da Escola Superior de Teatro e Cinema.

O filme de Miguel Gomes e Maureen Fazendeiro estrear-se-á na Quinzena de Realizadores, um dos programas paralelos do festival.

Quem também estará em Cannes é o realizador David Pinheiro Vicente, com o projeto da primeira longa-metragem, intitulado "Entre o passado e o futuro", que foi desenvolvido no âmbito do programa Cinéfondation e que contará com coprodução luso-francesa da O Som e a Fúria e La Belle Affaire.

DESPORTO

Itália e Espanha defrontam-se hoje na luta por um lugar na final do Euro2020 do futebol, naquela que é a primeira meia-final da competição, em jogo a disputar no Estádio de Wembley, em Londres.

Os dois históricos do futebol europeu chegam a estas 'meias' depois de terem eliminado nos quartos de final a Bélgica -- responsável pelo afastamento de Portugal - e a Suíça, respetivamente, com os italianos a vencerem por 2-1, e os espanhóis a precisarem do desempate por grandes penalidades (1-1, 3-1).

A Itália, treinada por Roberto Mancini, tem-se apresentado como a grande candidata do Europeu, com vitórias em todos os jogos da fase de grupos e apenas uma no prolongamento, com a Áustria (2-1), enquanto a Espanha tem 'crescido', após um início mais inconstante.

A seleção treinada por Luis Enrique empatou os dois primeiros jogos na fase de grupos, com Suécia e Polónia, mas depois disso goleou a Eslováquia (5-0) e venceu a vice-campeã mundial, a Croácia (5-3), já no prolongamento dos oitavos de final.

No jogo de hoje, com início às 20:00 (horas de Lisboa), estão duas das mais fortes seleções europeias: a Itália, quatro vezes campeã mundial (1934, 1938, 1982 e 2006) e uma europeia (1968), e a Espanha, uma vez campeã mundial (2010) e três vezes europeia (1964, 2008 e 2012).

Para o embate de hoje, a grande ausência estará no lado de Itália, com o lateral Spinazzola, um dos grandes destaques da equipa, a ficar fora de competição, com uma rotura do tendão de Aquiles, enquanto na Espanha, Sarabia, não tão influente, tem uma lesão muscular.

O vencedor do jogo de hoje defrontará na final de domingo a equipa a sair da outra meia-final, que opõe na quarta-feira Inglaterra, campeã mundial em 1996, à Dinamarca, campeã europeia em 1992.

LUSOFONIA E ÁFRICA

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, conclui hoje uma visita de dois dias a Cabo Verde, com uma deslocação ao antigo Campo de Concentração do Tarrafal, onde vai assinar um memorando de cooperação técnica na candidatura cabo-verdiana à UNESCO.

Segundo informação do Governo de Cabo Verde, o memorando de entendimento insere-se no quadro da cooperação técnica entre os dois países e será assinado naquele que há vários anos é o museu mais visitado do arquipélago.

A decisão de estabelecer o memorando resultou de uma reunião de trabalho que o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, manteve em junho com a homóloga portuguesa, durante uma visita oficial que realizou a Portugal.

"Este será o primeiro passo para o processo de candidatura deste património histórico nacional a Património da Humanidade", referiu uma nota do Governo cabo-verdiano, sobre a assinatura do memorando de entendimento prevista para julho.

Os governos de Portugal e de Cabo Verde já tinham acertado em fevereiro de 2020, em Lisboa, os detalhes da cooperação técnica portuguesa à candidatura do ex-Campo de Concentração do Tarrafal a Património da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), que deveria avançar este ano, adiada depois para 2022 devido à pandemia e à crise económica provocada pela covid-19.

Situado na localidade de Chão Bom, o antigo Campo de Concentração do Tarrafal foi construído no ano de 1936 e recebeu os primeiros 152 presos políticos em 29 de outubro do mesmo ano, tendo funcionado até 1956. Reabriu em 1962, com o nome de "Campo de Trabalho de Chão Bom", destinado a encarcerar os anticolonialistas de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde.

O espaço foi classificado Património Cultural Nacional através da Resolução n.º 33/2006, de 14 de agosto, integra desde 2004 a lista indicativa de Cabo Verde a património da UNESCO e foi alvo de uma reabilitação durante o ano de 2020, financiada pelo Estado cabo-verdiano.

Ao todo, foram presas neste "campo da morte lenta" mais de 500 pessoas: 340 antifascistas e 230 anticolonialistas.

PAÍS

O primeiro-ministro, António Costa, e o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, participam hoje na cerimónia de lançamento do concurso público internacional para a construção do sistema de Bus Rapid Transit (BRT) do Metro do Porto.

A ligação de BRT será entre a Praça do Império e a Rotunda da Boavista, no Porto, vai ter uma extensão de 3,7 quilómetros e sete novas paragens, ligando à rede atual na estação Boavista, com rebatimento na Estação Casa da Música, representando um investimento de 66 milhões de euros.

Em maio, o ministro avançou a obra deverá estar a decorrer no final de 2022.

POLÍTICA

O PAN (Pessoas-Animais-Natureza) termina no distrito de Leiria as suas jornadas parlamentares com visitas ao Pinhal, à Ribeira dos Milagres e ao canil, encerrando com uma sessão no Mercado de Sant'Anna.

Com o mote "Travar o ponto de não retorno, ação de resposta à crise climática", as jornadas do grupo parlamentar do PAN (que tem três deputados) começaram na segunda-feira, com debates em modelo 'online' com temas como o impacto da atividade pecuária no ambiente e na saúde pública, a proteção dos oceanos, a transição energética ou as alterações climáticas e vão contar com a visão de especialistas e associações convidadas.

A sessão de encerramento das jornadas parlamentares está marcada para o final da manhã, no Mercado de Sant'Ana, em Leiria, e contará com uma intervenção da porta-voz e deputada do PAN Inês de Sousa Real.

"O local escolhido foi Leiria precisamente não só para marcar aquilo que foi uma das maiores tragédias que atingiu o país nos incêndios de Pedrógão Grande, mas também aquilo que é uma preocupação do ponto de vista ambiental que o partido tem tido quer com a questão do combate aos afluentes e a importância que tem garantirmos que existe aqui um planeamento adequado para a gestão dos afluentes pecuários e o impacto que isto tem no meio ambiente, nomeadamente nos lençóis freáticos, nos rios, na qualidade de vida das populações e também ambiental", explicou à Lusa a porta-voz e deputada Inês de Sousa Real.

SOCIEDADE

O ex-diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM) Luís Vieira e arguido no processo de Tancos deverá conhecer hoje a sentença no caso em que está a ser julgado por violação do segredo de justiça.

Neste processo, Luis Vieira é acusado de ter partilhado informações da investigação com o antigo ministro da Defesa Azeredo Lopes e outros militares, tanto em conversas como no envio de documentos.

Durante o julgamento, o ex-diretor da PJM negou que alguma vez tivesse violado o segredo de justiça e disse que soube que o inquérito tinha sido blindado pela nota à comunicação social da então procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, em julho de 2017, quando determinou que a investigação ao furto de Tancos fosse da responsabilidade da PJ e do DCIAP.

A leitura da sentença está prevista para as 15:30 no juízo local criminal de Lisboa, no Campus de Justiça.

A segunda edição da reunião internacional Global Exploration Summit (Glex) inicia-se hoje em Lisboa, presencialmente e com transmissão 'online', e a partir de quinta-feira decorre em São Miguel, nos Açores.

Este ano dedica especial atenção à inovação na exploração científica espacial e à preservação dos oceanos, numa iniciativa da Expanding World e do Explorers Club of New York.

A segunda edição do GLEX Summit, integrada nas comemorações dos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães, conta com a presença em Portugal de Nina Lanza, investigadora da NASA e líder do projeto Preseverence Rover em Marte, de Fabien Cousteau, que vai divulgar o seu projeto PROTEUS de investigação marinha.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) lançam hoje a Campanha de Segurança Rodoviária "Taxa Zero ao Volante".

A decorrer até 12 de julho, "a campanha tem como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool".

"Um em cada quatro condutores mortos em acidentes de viação apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l, e destes condutores três em cada quatro apresentam uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l", referem as autoridades em comunicado.

Esta ação, enquadrada no Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária 2020, pretende incentivar a adoção de comportamentos seguros na estrada.