Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

Portugal está no topo da lista dos países da União Europeia com maior incidência de covid-19 e a partir de hoje está na "lista vermelha" da Alemanha, que obriga os viajantes provenientes do território português a uma quarentena de 14 dias.

As autoridades sanitárias alemãs consideram Portugal um pais preocupante devido à incidência de variantes do SARS-CoV-2 e as restrições aos viajantes serão impostas durante, pelo menos, duas semanas.

O período de 14 dias de quarentena passa a ser obrigatório, mesmo com a apresentação de um teste PCR negativo, um comprovativo da vacinação completa ou imunidade.

Passa também a ser obrigatório para os estrangeiros não residentes na Alemanha um registo digital prévio à entrada no país.

A decisão foi tomada dias depois da chanceler alemã, Angela Merkel, ter criticado a falta de regras comuns na União Europeia (UE) relativamente às viagens e utilizado como exemplo o aumento de infeções em Portugal, uma situação que, disse, "podia ter sido evitada".

Segundo as autoridades de saúde portuguesas, a variante Delta do novo coronavírus, detetada na Índia, deverá ser responsável por mais de 70% das infeções na região de Lisboa e Vale do Tejo e já poderá ser a predominante em Portugal.

Esta variante é considerada mais contagiosa e possivelmente mais resistente a algumas vacinas.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

Inglaterra e Alemanha defrontam-se no jogo 'grande' dos oitavos de final do Euro2020 de futebol, num dia em que Suécia e Ucrânia definem a oitava e última seleção a ocupar um lugar nos 'quartos'.

No primeiro jogo do dia, a partir das 17:00 no Estádio Wembley, em Londres, frente a frente estarão dois campeões mundiais, com a Inglaterra a chegar aos 'oitavos' como vencedora do grupo D, e a Alemanha na qualidade de segunda no grupo de Portugal.

É um duelo de 'titãs' neste Europeu, entre duas seleções históricas, de um lado a Alemanha, quatro vezes campeã mundial e três vezes campeã europeia (1972 e 1980 como Alemanha Ocidental e 1996), e a Inglaterra, uma vez campeã mundial.

ECONOMIA

O banco Montepio realiza a assembleia-geral em que serão analisadas as contas de 2020 e a conversão de créditos fiscais em favor do Estado, podendo este no futuro vir a ser acionista da instituição.

A reunião magna de hoje tem como primeiro ponto a tradicional deliberação sobre as contas do ano anterior - em 2020 o Montepio teve prejuízos de 80,7 milhões de euros em 2020, face a lucro de 22 milhões de euros em 2019 - e como ponto oitavo "constituição de reserva especial" e "constituição de direitos de conversão referentes à recuperabilidade dos ativos por impostos diferidos".

A Lusa questionou o Montepio sobre qual o valor da reserva a constituir, que vai hoje ser votada assembleia geral, mas não obteve resposta.

Esta reserva diz respeito ao regime especial dos ativos por impostos diferidos a que o Montepio aderiu, que permitiu melhorar as contas, mas que, em contrapartida, implica que o Estado pode vir a tornar-se acionista do banco.

PAÍS

O Tribunal de Aveiro profere a sentença do caso de um casal suspeito da prática de vários roubos sob ameaça de arma branca ocorridos em agosto de 2020.

Os dois arguidos, de 23 e 29 anos e que se encontram em prisão preventiva, estão acusados de vários crimes de roubo e sequestro.

O caso mais grave ocorreu em 10 de agosto de 2020, quando os arguidos assaltaram a casa de um homem de 91 anos que vivia sozinho na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo.

Na acusação são descritas mais duas situações em que o homem terá atuado com um suspeito que não foi identificado, relacionadas com o roubo de viaturas por 'carjacking'.

O processo tem ainda um terceiro arguido, de 30 anos, que foi apanhado a conduzir uma das viaturas furtadas e está acusado de recetação e condução perigosa de veículo rodoviário.

PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UNIÃO EUROPEIA

Os ministros da Agricultura e das Pescas da União Europeia voltam a reunir-se, no Luxemburgo, pela última vez sob presidência portuguesa, com a agenda dominada pelas Pescas.

Depois de, na segunda-feira, os ministros terem adotado a reforma da Política Agrícola Comum (PAC), a reunião de hoje, presidida pelo ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, terá como ponto central a apresentação da Comissão Europeia sobre a situação da política comum das pescas e a consulta sobre as possibilidades de pesca para 2022.

Todos os anos, o Conselho das Pescas estabelece o total admissível de capturas e as quotas de pesca para as populações de peixes da UE, o que determina as quantidades que podem ser capturadas anualmente nas águas europeias.

A presidência portuguesa do Conselho da UE termina na quarta-feira, seguindo-se, no segundo trimestre, a da Eslovénia.

SOCIEDADE

A Rede Nacional de Postos de Vigia da GNR para vigilância e deteção de incêndios rurais é reforçada com a entrada em funcionamento de mais 153, passando a estar ativos em todo o país 230 postos.

Estes 153 novos postos de vigia fazem parte da rede secundária e vão juntar-se aos 77 que já estavam em funcionamento desde 07 de maio.

No total, e durante a época mais crítica de fogos, até 15 de outubro, vão estar ativos 230 postos com 920 operadores, que asseguram o funcionamento 24 horas por dia.

Os 77 postos de vigia que constituem a rede primária estão em funcionamento entre 07 de maio e 06 de novembro.

A Rede Nacional de Postos de Vigia é coordenada pela Guarda Nacional Republicana, integra o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais de 2021 e assegura em todo o continente as funções de deteção fixa de ocorrências de incêndios.