Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

A ministra da Saúde, Marta Temido, é uma das seis governantes que vai ser ouvida hoje no parlamento, numa altura em que a covid-19 atingiu novos picos de incidência em Portugal.

Na véspera do Conselho de Ministros em que o Governo vai reavaliar as medidas de combate à epidemia no país, Marta Temido vai responder às perguntas dos deputados na comissão parlamentar de Saúde na última audição antes do período de férias de Verão.

Na segunda-feira, dia em que foram notícia as filas nos centros de vacinação, em especial nos grandes centros urbanos, a ministra admitiu, em entrevista à TVI, que o número de novas infeções poderá atingir as cerca de 4.000 diárias nas próximas semanas, duplicando a tendência de quase 2.000 infetados.

E anunciou que os jovens com idade inferior a 18 anos deverão começar a ser vacinados na última semana de agosto, antes do arranque do ano letivo, se o Governo conseguir manter o plano de vacinação previsto.

Esta semana, a primeira em que a "task force" quer acelerar a vacinação, já se bateu um recorde, logo na segunda-feira, dia em que foram administradas mais de 141.500 doses, só em Portugal continental.

Até agora, um total de 3.720.680 pessoas tem a vacinação completa contra a covid-19, o equivalente a 36% da população residente, segundo o relatório semanal da vacinação divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Ao longo do dia de hoje, pelas comissões vão passar mais cinco ministros: João Leão (Finanças), Alexandra Leitão (Modernização do Estado e da Administração Pública), Maria do Céu Antunes (Agricultura), João Gomes Cravinho (Defesa) e Manuel Heitor (Ciência, Tecnologia e Ensino Superior).

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Duas semanas depois de ter sido exonerado, o ex-diretor-geral do Património Cultural Bernardo Alabaça é hoje ouvido na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, na sequência de requerimentos apresentados pelo BE, o PSD e o CDS-PP.

Bernardo Alabaça foi exonerado pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, com "efeitos imediatos", no passado dia 25 de junho, pela situação de inoperacionalidade da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), como adiantou na altura o gabinete do Governo, que considerou "pertinente e necessária a imediata substituição" do responsável.

Bernardo Alabaça assumira funções em fevereiro de 2020. A sua saída acontece quando decorre o concurso para diretor-geral do Património Cultural, na Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP), que encerrou o prazo de candidatura em 17 de junho.

O diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, Joaquim Oliveira Caetano, é também ouvido hoje, a pedido do BE, por causa da "situação de colapso no funcionamento" da instituição, segundo o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar.

As audições de Bernardo Alabaça e de Joaquim Oliveira Caetano foram aprovadas por unanimidade, na comissão parlamentar de Cultura.

DESPORTO

Inglaterra e Dinamarca defrontam-se hoje em Londres na segunda meia-final do Euro2020, num jogo em que procuram juntar-se à Itália na final da competição, agendada para domingo.

Na terça-feira, a Itália bateu a Espanha, por 4-2, no desempate por penáltis, após um empate a um golo.

Inglaterra, campeã mundial em 1966, procura ainda o primeiro título europeu da sua história, enquanto a Dinamarca tenta reeditar a conquista da edição de 1992, para a qual tinha sido repescada, após a exclusão da antiga Jugoslávia, em guerra civil.

Este Europeu assume-se como uma oportunidade histórica para Inglaterra, numa competição com meias-finais e final em Wembley, onde são esperados cerca de 60.000 espetadores, a maioria dos quais afetos aos ingleses, tendo em conta as restrições existentes com a pandemia da covid-19.

A meia-final de hoje é 22.º jogo entre Inglaterra e Dinamarca, com a 'balança a pender' para o lado dos ingleses, com 12 vitórias, cinco empates e quatro derrotas, ainda que tenham sido os dinamarqueses a vencer no último duelo.

ECONOMIA

A Comissão Europeia atualiza hoje as previsões económicas para a União Europeia, com a pandemia da covid-19 ainda presente, mas com os primeiros fundos do pacote de recuperação prestes a chegar aos Estados-membros.

As previsões intercalares de verão -- que abrangem apenas projeções para a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) e inflação -, são publicadas numa altura em que a Europa procura recuperar alguma 'normalidade', aliviando restrições face à progressão da campanha de vacinação, mas com a estirpe Delta do coronavírus SARS COV-2 a suscitar inquietações, já em plena época turística.

Se, por um lado, as variantes da covid-19 representam um risco negativo para a recuperação da economia europeia, por outro, estas previsões são animadas pela perspetiva de os primeiros desembolsos do fundo de recuperação acordado há cerca de um ano pelos líderes europeus para superar a crise provocada pela pandemia estarem prestes a chegar ao terreno.

INTERNACIONAL

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão Europeia debatem hoje em Estrasburgo o risco de discriminação enfrentado por pessoas LGBTIQ na Hungria, bem como o Estado de direito e a situação dos direitos fundamentais na Polónia e na Hungria.

Na terça-feira, o governo da Hungria publicou uma resolução que qualifica como "graves" e "antidemocráticas" as críticas a uma lei homofóbica, que proíbe falar de homossexualidade nas escolas e em transmissões em horário infantil, com Budapeste a insistir que a lei procura defender os menores e reforça o direito dos pais a escolher a educação dos seus filhos.

Dezassete Estados-membros da União Europeia, incluindo a Alemanha, França, Itália e Espanha, escreveram uma carta a Orban criticando a lei, que qualificam de discriminatória, e o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, desafiou Budapeste a abandonar o bloco europeu por não respeitar os valores da UE.

LUSOFONIA E ÁFRICA

A Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) arranca hoje em Bissau, Guiné-Bissau, dedicada ao tema "O ambiente de negócios e desenvolvimento sustentável nos países da CPLP pós covid-19".

"Vamos discutir a vida da comunidade, uma comunidade da cultura, da língua da ciência e da educação, vamos falar da democracia nos nossos países, vamos tratar de assuntos parlamentares, quais são as preocupações dos parlamentares da CPLP", disse à Lusa Odete Semedo, presidente do grupo guineense.

Segundo a deputada do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), a covid-19 é uma preocupação a nível global, salientando que ainda se está a viver a pandemia.

A deputada salientou que também vão ser discutidos a questão da formação, principalmente o ensino da língua portuguesa, e a sua adoção como língua oficial da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Há uma questão que também é cara a todos os países desta comunidade que é a livre circulação de pessoas e bens. Qual a nossa estratégia neste mundo globalizado", afirmou Odete Semedo.

No encontro, que vai decorrer hoje e quinta-feira em Bissau, vão participar todos os países da CPLP, alguns dos quais virtualmente devido à pandemia do novo coronavírus.

A assembleia parlamentar antecede a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, que se realiza em Luanda, Angola, nos próximos dias 16 e 17 de julho, altura em que organização comemora os seus 25 anos de existência.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP.

PAÍS

O ex-presidente da Junta de Freguesia do Botão Júlio Retroz conhece hoje a sentença do caso em que é acusado de 12 crimes, entre os quais corrupção, sendo suspeito de favorecer um empreiteiro.

A leitura da sentença está agendada para as 13:30, no Tribunal de Coimbra.

O arguido, que foi candidato pelo PS à União de Freguesias de Souselas e Botão, no concelho de Coimbra, em 2017, é acusado pelo Ministério Público de oito crimes de prevaricação, dois crimes de participação económica em negócio, um crime de corrupção passiva e um crime de falsificação de documento enquanto foi presidente da Junta de Freguesia do Botão, entre 2009 e 2013.

O Tribunal de Coimbra profere hoje a sentença de um camionista de 43 anos acusado de atropelar mortalmente o antigo amante da ex-mulher, em 2014, na Tocha, concelho de Cantanhede.

De acordo com o Ministério Público (MP), o arguido, que está a morar em França, estava casado desde 2001, tendo tido conhecimento em junho de 2014 que a mulher mantinha uma relação extraconjugal com a vítima.

No verão desse mesmo ano, a ex-mulher confirmou-lhe que tinha tido uma relação extraconjugal com a vítima, mas que a relação tinha terminado e que o antigo amante, inconformado com a decisão, continuava a abordá-la sobre o fim da relação, segundo o MP.

Em 17 de setembro, por volta das 04:00, o arguido deslocou-se de casa para o local de trabalho, tendo no percurso avistado a vítima, ao lado do carro estacionado na berma da Rua dos Pereirões, na Tocha. O arguido terá suspeitado que a vítima esperava que a sua mulher saísse do local de trabalho.

Chegado à empresa, pegou num veículo pesado de mercadorias, alterou o trajeto para passar na rua onde tinha avistado a vítima e terá aproveitado o facto de esta estar de costas para a via onde circulava para invadir a berma da estrada, embatendo de frente contra o homem, que acabou por morrer.

Na acusação, o Ministério Público sublinhou que a rua onde o acidente ocorreu era uma reta, havia boas condições de visibilidade e iluminação pública, não chovia e não foram registadas quaisquer marcas de travagem por parte do camião.

No julgamento, o camionista afirmou que o que se passou foi um acidente e que perdeu o controlo do camião.

O Tribunal de Faro profere hoje o acórdão do julgamento do caso do luso-canadiano acusado de raptar e violar duas mulheres no Algarve.

A leitura da sentença, que chegou a estar agendada para segunda-feira, está marcada para as 15:30.

Donald Fernandes, de 36 anos, está acusado de 14 crimes, entre os quais o rapto das cidadãs brasileira e britânica, em dias distintos do mês de maio de 2019, mulheres que terá alegadamente mantido em cativeiro numa moradia em Boliqueime (Loulé), violado, agredido e ameaçado de morte.

Além dos dois crimes de rapto agravado, o arguido está acusado de seis crimes de violação, dois de ameaça agravada, dois de ofensa à integridade física qualificada e dois de furto.

A primeira queixa a ser apresentada foi a de Layla, que conseguiu fugir, enquanto Lauren pediu ajuda através de uma mensagem escrita num guardanapo num centro comercial de Faro onde tinha ido com Donald.

Em prisão preventiva desde 09 de janeiro de 2020, o arguido negou em tribunal todas as acusações, sugerindo que ambas poderão ter combinado incriminá-lo.

SOCIEDADE

O Movimento Saúde em Dia realiza hoje uma sessão pública de apresentação de resultados de estudos feitos a doentes, médicos e outros profissionais de saúde sobre a prestação de cuidados durante a pandemia, com o objetivo de preparar a retoma dos serviços de saúde.

Será também apresentada uma análise dos dados assistenciais no Serviço Nacional de Saúde (SNS) no primeiro ano de pandemia, comparando com o ano anterior.

Desta análise "fica evidente a redução de consultas e contactos presenciais nos centros de saúde e nos hospitais", refere o movimento num comunicado em que avança alguns dados da atividade assistencial. Segundo o movimento, foram realizados "menos 13,5 milhões de contactos médicos e de enfermagem presenciais nos cuidados de saúde primários (comparando março 2020/fevereiro 2021 com março 2019/fevereiro 2020)".

Foram ainda realizados menos 4,5 milhões de contactos de saúde hospitalares (consultas, cirurgias, urgências e internamentos analisados no mesmo período).

A Assembleia da República realiza a cerimónia de entrega do Prémio Direitos Humanos 2020, atribuído, simbolicamente, a todos os profissionais de saúde pelo emprenho no combate à pandemia de covid-19.

O prémio é entregue à Convenção Nacional de Saúde, uma plataforma que reúne uma centena de entidades, públicas, privadas e sociais, e mais de meia centena de associações representativas de utentes de cuidados de saúde, representando todos os profissionais de saúde.

Na cerimónia, em que intervirá o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, são ainda entregues medalhas de ouro comemorativas do 50.º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos à cientista Elvira Fortunato, a Maria do Rosário Martins pelo seu trabalho de coordenação no primeiro estudo comparativo em Portugal sobre as consequências da covid-19 em famílias imigrantes e de nacionalidade portuguesa no concelho da Amadora e a David Rodrigues pelo contributo na área da educação inclusiva.