Cafôfo vai fazer campanha junto do povo mas promete cuidados com pandemia

Mesmo não sendo candidato às eleições autárquicas de Setembro, o presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, pretende andar junto da população nas próximas semanas e marcar presença em diversas acções porta a porta, ao lado dos candidatos dos diferentes concelhos da Região, por ser essa a sua forma “de estar na política”. Também deixou claro que a comitiva socialista está a tomar todas as precauções a fim de respeitar as normas de segurança relacionadas com a pandemia.

De acordo com uma nota divulgada esta tarde pelo PS, Paulo Cafôfo descreveu que “a génese deste projecto está fortemente alicerçada na proximidade” e sublinhou que “o diálogo com a população é o motor das propostas” dos seus candidatos para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das freguesias e concelhos. As candidaturas do PS nestas eleições autárquicas apostam nas políticas sociais, focadas na capacitação da população e correcção das desigualdades, no apoio às famílias e às pequenas empresas para atenuar a crise pandémica, na boa gestão das finanças municipais, em investimentos para melhoria da qualidade de vida das famílias, no investimento em habitação e requalificação do espaço público, no fomento da participação cívica e na preocupação com a sustentabilidade ambiental.

Neste fim-de-semana o líder socialista marcou presença em diversas iniciativas porta a porta pela Região. Cafôfo visitou ontem o Bairro da Nazaré, em São Martinho, e hoje de manhã foi ao Bairro da Ribeira Grande, em Santo António, acompanhado pelos candidatos da Coligação Confiança às respectivas juntas, Duarte Caldeira e Gonçalo Jardim. Esta tarde visitou o concelho da Calheta, acompanhado pela candidata do PS-Madeira à autarquia local, Sofia Canha.