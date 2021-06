Marcelo não se compromete com Albuquerque

O Presidente da República não se compromete com Albuquerque quanto ao desbloqueio dos problemas que o Presidente do Governo Regional disse estarem há muito identificados.

Albuquerque pede ajuda a Marcelo no desbloqueio de dossiers com a República O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acaba de abordar, na sua intervenção na Quinta Vigia, os bloqueios há muito identificados, pedindo ajuda a Marcelo Rebelo de Sousa na sua resolução.

No seu curto discurso, Marcelo Rebelo de Sousa volta a evidenciar as potencialidades do mar.

Agradecendo a forma acolhedora como foi recebido, o Chefe de Estado frisou que as celebrações do 10 de Junho são uma oportunidade para evocar as autonomias das regiões autónomas.