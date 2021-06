Presidente da República recebeu Filipe Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, no Funchal, o presidente do Juntos pelo Povo (JPP), Filipe Sousa, de acordo com o site oficial da Presidência da República Portuguesa.

O Presidente da República chegou ao Funchal na última segunda-feira e, logo nessa noite, recebeu representantes dos lesados do BES e do Banif no hotel.

Ontem, teve várias iniciativas no Funchal e em Câmara de Lobos ao longo do dia, mas ainda teve tempo para receber o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz.