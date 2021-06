Escola Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco com melhor classificação na 'Academia Ponto Verde'

A Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco obteve a melhor pontuação do arquipélago da Madeira no Concurso Academia Ponto Verde (APV), com 497,18 pontos.

As 20 escolas com maior pontuação, uma por cada distrito, vão receber um conjunto de ecopontos em plástico reciclado e um prémio monetário de 100 euros.

O desafio da Sociedade Ponto Verde que procura incentivar a adopção de boas práticas de reciclagem nas escolas de todo o país mobilizou neste ano lectivo mais de 200 escolas e milhares de alunos de norte a sul.

Lançado no início deste ano lectivo, o Concurso da Academia Ponto Verde englobou várias provas, desde passatempos interactivos, a um plano de acção para promover a separação de embalagens nas escolas e desenvolver uma maior consciência ambiental junto de professores e alunos.

“Estes resultados reflectem uma vez mais o empenho das escolas e dos próprios alunos em atingir os objectivos dos desafios propostos pela APV, interesse que tem vindo a ser consolidado graças ao caminho que a SPV tem construído junto do público escolar. A SPV irá continuar a implementar este tipo de iniciativas e desafios no futuro, de forma a sensibilizar os mais novos para questões relacionadas com a reciclagem e a sustentabilidade, incentivando-as assim, a reciclar mais e melhor”, realça Ana Isabel Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde, através de comunicado.