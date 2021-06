Liliana Rodrigues falou sobre União Europeia na 'Francisco Franco'

A professora universitária, investigadora da UMa e ex-deputada madeirense no Parlamento Europeu, Liliana Rodrigues, realizou hoje, pela manhã, na Escola Secundária de Francisco Franco, uma conferência/palestra sobre a 'União Europeia: desafios do presente e futuro'.

A iniciativa foi dinamizada/promovida pelo Grupo de Filosofia, e visou aprofundar uma temática que está inserida no programa do 12.º ano da disciplina de Ciência Política – 'A União Europeia: uma entidade política sui generis'– na qual abordam matérias, como o nascimento do projecto de integração europeia, as principais instituições da União Europeia e o seu funcionamento, o conceito de Cidadania Europeia, entre outras – tratando-se, neste caso particular, de uma turma do curso de Ciências Socioeconómicas, composta por 26 alunos.