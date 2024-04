A CDU iniciou hoje uma campanha de contacto com trabalhadores nas empresas e locais de trabalho, que decorre até ao próximo dia 3 de Maio, para afirmar que "as injustiça laborais não são uma inevitabilidades e que não só é possível como necessário uma alternativa à política de exploração e empobrecimento que é imposta a quem vive e trabalha nesta Região".

Na iniciativa, desta manhã, com os trabalhadores do SESARAM, junto ao Hospital Nélio Mendonça, o deputado da CDU, Ricardo Lume referiu que "é fundamental valorizar todos trabalhadores do SESARAM em particular os profissionais de saúde".

Não é aceitável que existam trabalhadores com 30 anos de serviço a receber o salário mínimo, não é aceitável que os profissionais de saúde tenham horários desregulados fazendo numa semana três turnos, manhã, tarde e noite , que existam médicos a fazer turnos de 24 horas duas a três vezes por semana. Ricardo Lume, deputado da CDU

O deputado acrescentou que estes são horários com ritmos de trabalho acelerado "devido à falta de recursos humanos", e que há quem diga que o SESARAM funciona o ano inteiro abaixo dos serviços mínimos. "Situação que só é minimizada com o uso abusivo dos programas de ocupação de desempregados, e devido ao sentido de responsabilidade dos profissionais de saúde que muitas vezes abdicam do seu tempo para estar com a família, e para a sua vida social para fazerem horas extraordinárias geralmente mal pagas", sublinhou.

Ricardo Lume concluiu afirmando que "basta de injustiças para quem trabalha no SESARAM, é necessária uma política alternativa que utilize as verbas do Orçamento Regional destinadas à saúde para reforçar e melhorar o serviço público de saúde na resposta à população, que garanta a contratação de mais profissionais de saúde e a valorização das suas carreiras e não para derramar rios de dinheiro nas empresas que lucram com o negócio da doença como atualmente o Governo Regional PSD-CDS faz".