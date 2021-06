Lesados Banif lembram a 10 de Junho "os muitos abandonados pela Pátria"

A Associação dos Lesados do Banif (ALBOA) convocou para a manhã desta quinta-feira, 10 de Junho, no Funchal, uma manifestação de protesto pelo arrastar, vai para seis anos, do caso. A manifestação tem lugar no decurso das Comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

"Com esta iniciativa a ALBOA quer também assinalar, precisamente no dia 10 de Junho, os portugueses, nomeadamente muitos dos nossos emigrantes, abandonados pela Pátria, entre os quais milhares de lesados do Banif", escreve a ALBOA em comunicado.

A ALBOA lembra que o Banif era, à data da sua resolução, detido maioritariamente pelo Estado (ao contrário do BES). "E foi como instituição bancária esmagadoramenta detida pelo Estado que decorreu, em grande parte, a chamada capitalização do Banif. Capitalização essa que consistiu, numa percentagem muito assinalável, na aplicação de valores de contas-poupança de pequenos aforradores na compra de obrigações subordinadas", lê-se ainda.

Argumento dos lesados: "era um investimento seguríssimo porque o Banif era do Estado, era a mesma coisa que a CDG".

Público-alvo, de acordo com os lesados: "pequenos aforradores de elevada iliteracia financeira, da Madeira, dos Açores, do continente e das Comunidades Portuguesas da África do Sul, da Venezuela e da Costa Leste dos EUA. Todos abandonados pelo Estado português. Vai para seis anos!"

Na passada segunda-feira, dia 7 de Junho, a direcção da ALBOA foi convocada para uma reunião com representantes do Governo. De acordo com a ALBOA a reunião foi inconclusiva: "Embora com a promessa de solução, na prática o Governo apenas nos disse para continuarmos à espera", afirmam os lesados.

A ALBOA teve também segunda-feira uma pequena reunião com o Presidente da República, que se mostrou interessado e pediu mais elementos.

Apreciada a reunião com o Governo, a direcção da ALBOA mantém a convocação da manifestação para quinta-feira, 10 de Junho, "assinalando sobretudo os lesados do Banif emigrantes e abandonados pela Pátria, precisamente no Dia das Comunidades Portuguesas".