World Pest Day - Dia 6 de Junho

O World Pest Day, também conhecido como Dia Mundial da Consciencialização sobre Pragas, é uma iniciativa apoiada pela WHO - World Health Organization, organizada conjuntamente pela CPCA - Chinese Pest Control Association, FAOPMA - Federation of Asian & Oceania Pest Management Association, NPMA - National Pest Management Organization.

O objetivo deste evento é o de sensibilizar os cidadãos de todo o Mundo para o contributo dos profissionais do controlo de pragas, que são os responsáveis pela proteção de alimentos, das habitações, pelas pessoas e pelo ambiente em que vivemos, pelos locais onde desenvolvemos a nossa atividade laboral, prevenindo ainda sobre os riscos face à saúde pública. Muitas vezes, mesmo inconscientemente, acabamos por facilitar a proliferação de pragas nas nossas casas e arredores das mesmas. Se quiser saber se está a contribuir para a multiplicação de pragas, confira este ARTIGO.

A Extermínio – Higiene Controle, Lda., associa-se com muito orgulho a esta data e alerta para a consciencialização sobre os riscos e doenças transmitidas por pragas por forma a proteger a saúde pública:

“As empresas de controlo de pragas devem ter o conhecimento, a experiência e as ferramentas necessárias para sensibilizar a sociedade civil sobre os danos e perigos causados pelas pragas urbanas, transmitindo a importância da pró-atividade comportamental face a estas pragas destrutivas, as doenças que podem transmitir, assim como, as áreas e alimentos que podem contaminar”.

Na Região Autónoma da Madeira, há que considerar três vertentes relativas às pragas urbanas:

Aumento populacional exagerado de mosquitos (e aparecimento de novas espécies portadoras de doenças letais), baratas, formigas, moscas, ratos, entre outros, principalmente causados pelo agravamento das condições climáticas. Leia mais AQUI.

Pragas agrícolas, também conhecidas como pragas biológicas, que são compostas por seres vivos que crescem de modo exagerado. Perturbam os ecossistemas e promovem doenças, incluindo a devastação total de culturas agrícolas, madeiras e têxteis.

As pragas da madeira, também conhecidas como térmitas (formigas branca) e carunchos. São consideradas ameaças silenciosas, pois destroem as nossas infraestruturas sem nos apercebermos, destruindo património cultural e bens com elevado valor económico. Saiba mais AQUI.

Torna-se, então, fundamental ter um sistema de controlo de pragas integrado, permitindo a segurança de todos, em função da saúde pública.

Porque é o controlo de pragas tão importante?

No mundo de hoje, o controlo de pragas é um assunto extremamente importante.

Significa proteger a sua casa e família, contra insetos que podem ser prejudiciais à nossa saúde e causar danos nas propriedades.

Quando falamos de "controlo de pragas" ou "gestão de pragas", não devemos assumir que isso significa apenas controlar e erradicar pulgas, aranhas, formigas e baratas.

Muito além disso, envolve a segurança dos alimentos que consumimos, mais precisamente a segurança alimentar, a segurança estrutural, através do controlo das pragas que afetam madeiras das estruturas, entre outras, que colocam em causa a nossa saúde.

É fundamental ter um sistema de controlo de pragas integrado, permitindo a sua segurança e a dos seus bens.

Sabia que:

- Os roedores são os principais portadores de pragas, tão perigosas como, ácaros, carrapatos e pulgas?

Além de transportarem doenças que podem ser transferidas para animais e seres humanos, os roedores podem ser responsáveis ​​por iniciar os incêndios em circuitos elétricos?

- Todos os dias são internadas pessoas e animais devido a picadas e mordidas de insetos?

- Há milhares de pessoas que são alérgicas às baratas e desenvolvem asma e alergias que diminuem a sua qualidade de vida?

- Pragas como mosquitos, carrapatos e pulgas são portadoras de doenças como o vírus do Nilo Ocidental, doença de Lyme, dengue e malária?

Saiba mais sobre as pragas à sua volta:

