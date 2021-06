Hotéis Sentido, as melhores ofertas para os feriados de Junho!

Acomodação em quarto duplo, com pequeno-almoço incluído, acesso a piscinas interior e exterior, complexo balnear, ginásio e saunas.

Oferta: 1 noite: 76€; 2 noites: 138€; 3 noites: 186€.

Baptismo de mergulho com mini lanche 55€/ por pessoa.

Condições:

Grátis para crianças até 11,99 de idade, quando hospedadas no quarto com os pais.

Facilidades do hotel (piscina interior, ginásio e saunas), acesso gratuito, mas requer reserva prévia. Capacidade limitada de acordo com as medidas de higiene e segurança.

Informações e reservas: 291 930 930 [email protected]