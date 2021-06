PPM propõe autocarros citadinos para fazer transbordo de passageiros

O PPM propõe que seja encontrada uma solução, com recurso a viaturas citadinas, para as dificuldades decorrentes do encerramento da Avenida do Mar, para as comemorações do 10 de Junho. O partido indica que o corte desta via faz com que os passageiros sejam obrigados a "atravessar a cidade toda a pé", pois ficam "a meio caminho".

Paulo Brito recorre ao exemplo de quem chega da zona de Oeste da cidade e "tem de sair obrigatoriamente na zona do Parque Santa Catarina, e se tiver que se deslocar ao Mercado dos Lavradores, Segurança Social ou outros serviços terá que ficar prejudicado e fazer um longo percurso a pé para chegar ao destino".

"Perante esta situação, o PPM vem desta forma propor que se arranje uma solução com a empresa que presta serviço público à nossa cidade, para que coloquem as viaturas citadinas que a empresa dispõem para fazer uma trajectória alternativa via Cota 200, começando viagens junto ao jardim de Santa Catarina e terminando junto ao Mercado dos Lavradores e vice-versa, dando assim mais mobilidade aos cidadãos mais idosos e até mesmo para quem tem que fazer o transbordo de autocarros para outros destinos", indica o PPM.

"Com esta proposta que o PPM Madeira apresenta que não somos só de criticar, mas apresentamos também propostas para que esta seja mesmo uma cidade amiga dos seus cidadãos", termina.