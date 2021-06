Marcelo termina 'jornada' com caminhada até ao hotel

O Presidente da República terminou o seu longo dia na Madeira com uma caminhada até ao hotel onde está a ficar hospedado.

Depois de um programa intenso onde marcou presença em várias iniciativas no Funchal e em Câmara de Lobos, culminando com o jantar com membros do Governo Regional da Madeira, no Palácio de São Lourenço, Marcelo Rebelo de Sousa optou por uma caminhada 'saudável' até ao hotel onde está hospedado, tendo tido a a companhia de Ireneu Barreto, representante da República.

De referir que o Chefe de Estado está na Madeira por vários dias, para marcar presença nas comemorações do Dia de Portugal, com o momento alto a acontecer na quinta-feira, 10 de Junho.