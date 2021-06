Rui Barreto escolhe Carlos Andrade para chefe de gabinete

Carlos Andrade é o nome indicado pelo secretário regional da Economia para seu chefe de gabinete, lugar até agora ocupado por Gonçalo Santos, segundo informou o gabinete do secretário regional da Economia em comunicado enviado há comunicação social ao início da noite de hoje.

"Carlos Alberto de Freitas de Andrade tem 53 anos e é natural de moçambique. É licenciado em Educação Física no Ramo de Educação Especial e Reabilitação, pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, mestre em Ciências do Desporto na Área Científica de Saúde e Prescrição do Exercício pela Universidade da Madeira e, mais recentemente, especializou-se em Gestão Estratégica e Liderança para Executivos na Universidade Católica de Lisboa e em Healthcare Management Program - curso para Executivos do setor da Saúde da, Universidade Católica de Lisboa.

Possui uma larga experiência na Administração Pública Regional, sobretudo na área da educação e na área social, onde exerceu funções como Coordenador Regional da Medida Rendimento Social de Inserção entre 2007 e 2015. Foi Coordenador das Equipas de Emergência Social do Centro de Segurança Social da Madeira e do ISSM, IP- -RAM, em todos os eventos de emergência e de proteção civil que aconteceram desde a intempérie de 20 de Fevereiro de 2010 a 2015; Diretor do Departamento de Desenvolvimento Social do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP, RAM, de Dezembro 2012 a Julho de 2015. Entre 2015 e 2016 exerceu funções como Diretor Regional de Recursos Humanos e da Administração Educativa e de 2016 a 2017 foi Diretor Regional de Inovação e Gestão.

Desde outubro de 2019, exerce funções como técnico especialista, na Secretaria Regional da Economia, prestando assessoria especializada no âmbito da articulação com as empresas sediadas na Região Autónoma da Madeira e da promoção e captação de investidores privados.

É representante da Secretaria da Economia na implementação e desenvolvimento do Health Innovation Hub – Pólo tecnológico e científico para a área da Saúde que será integrado no futuro hospital da Madeira e responsável pela implementação e desenvolvimento do “Cluster” internacional de Design e Tecnologia da Região Autónoma da Madeira."