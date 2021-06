Condicionamentos ao trânsito devido às comemorações do 10 de Junho no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, na sequência da realização na cidade do Funchal das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em 2021, cujo programa é da responsabilidade da Presidência da República, será necessário proceder a vários condicionamentos ao trânsito na baixa da cidade, entre os dias 3 e 11 de Junho.

O planeamento resultou da articulação entre a Presidência da República, a Polícia de Segurança Pública e a autarquia.

Conheça os condicionamentos ao trânsito:

1. DIA 03 DE JUNHO

A partir das 09h00, o sistema semafórico na Praça da Autonomia será desligado e a partir das 14h00, a circulação rodoviária estará condicionada a uma via de trânsito, nas faixas oeste da Praça da Autonomia para a entrega de contentor de equipamento.

2. DIAS 04 A 11 DE JUNHO

A partir das 09h00 do dia 04.06.2021, por motivos de montagem e desmontagem de equipamentos afetos aos eventos, torna-se necessário condicionar a circulação rodoviária a uma via, nas faixas norte, oeste e sul da Praça da Autonomia e também nos acessos à Praça da Autonomia, a partir da Rua 5 de Outubro e das faixas sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

3. DIA 07 DE JUNHO

3.1. ALTERAÇÕES À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA

Das 22h00 do dia 07.06.2021 às 04h00 do dia 08.06.2021, a circulação rodoviária fica interrompida nas faixas sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, troço compreendido entre a Rotunda Sá Carneiro e Praça da Autonomia.

3.2. TRANSPORTES PÚBLICOS

Neste horário, as carreiras da Zona Oeste circulam na Estrada Monumental em direção à Avenida Luís de Camões ou Avenida do Infante, efetuando términus na Av. do Infante (junto à Escola Profissional Cristóvão Colombo), Av. Calouste Gulbenkian (Ed. 2000) e Rua Dr. Brito Câmara.

4. DIA 08 DE JUNHO

4.1. ALTERAÇÕES À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA

4.1.1. Das 09h15 às 09h45 e das 10h45 às 11h15, devido à realização do treino da Cerimónia do Içar e Arriar da Bandeira Nacional, será interrompida a circulação rodoviária na Rua Marquês do Funchal, Rua dos Ferreiros a sul da Rua Francisco Franco Escultor, Praça do Município, Rua do Padre Gonçalves da Câmara, Rua do Castanheiro, Rua Câmara Pestana, Avenida Zarco e Rua das Pretas;

4.1.2. Das 14h30 às 15h30, realizar-se-á a Cerimónia de Deposição da Coroa de Flores, pelo que a circulação rodoviária estará interrompida nas faixas sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, no troço compreendido entre a Rotunda Sá Carneiro e a Praça da Autonomia;

4.1.3. A partir das 19h00, a circulação rodoviária estará condicionada a uma via de trânsito, nas faixas oeste da Praça da Autonomia para remoção do contentor de equipamento.

4.2. TRANSPORTES PÚBLICOS

Das 14h30 às 15h30, repetem-se as proibições e alternativas à circulação do ponto 3.2.

4.3. TÁXIS

As praças de táxis da Praça do Município e Rua dos Ferreiros ficam desativadas das 09h15 às 11h15.

4.4. ESTACIONAMENTO

Das 00h00 às 15h30, fica proibido o estacionamento nos lugares tarifados e de motociclos existentes na faixa sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

5. DIA 09 DE JUNHO – PRAÇA DO MUNICÍPIO – IÇAR DA BANDEIRA NACIONAL

5.1. ALTERAÇÕES À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA

Das 10h00 às 12h00, repetem-se as alterações à circulação rodoviária do ponto 4.1.1.

5.2. TÁXIS

Das 00h00 às 12h00, repetem-se as proibições de estacionamento do ponto 4.3.

5.3. ESTACIONAMENTO

Das 00h00 às 12h00, fica proibido o estacionamento nos lugares reservados, tarifados, deficientes, motociclos e cargas e descargas, localizados nos arruamentos referidos no ponto 4.1.1.

6. DIA 09 DE JUNHO – PRAÇA DA AUTONOMIA – TREINO DA CERIMÓNIA MILITAR

6.1. ALTERAÇÕES À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA

6.1.1. Das 14h00 às 18h00, a circulação rodoviária estará interrompida na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, faixas sul e norte, Rua 5 de Outubro, a sul da Ponte do Bettencourt, Rua Visconde de Anadia, a sul da Ponte do Mercado, Praça da Autonomia, Largo dos Varadouros, Rua José da Silva Saca e Rua dos Profetas, com exceção aos veículos afetos ao evento;

6.1.2. Os veículos que circulam na Rua D. Carlos I serão encaminhados para a Rua Brigadeiro Oudinot;

6.1.3. A Rua dos Tanoeiros funcionará no sentido oposto em direção à Ponte do Bettencourt.

6.2. TRANSPORTES PÚBLICOS

Durante o evento as carreiras dos Transportes Públicos (Horários do Funchal, Rodoeste, SAM, São Gonçalo do Faial e Caniço) terão as seguintes alterações:

6.2.1. As carreiras da Zona Oeste circulam na Estrada Monumental em direção à Avenida Luís de Camões ou Avenida do Infante, realizando as viagens de regresso via Avenida do Infante ou Rua Dr. Brito Câmara. No entanto as carreiras da Rodoeste podem optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao Terminal do Campo da Barca e vice-versa;

6.2.2. As carreiras da Zona Norte circulam apenas até à Rua 5 de Outubro efetuando inversão de marcha na Ponte Nau Sem Rumo ou Ponte do Bettencourt;

6.2.3. As carreiras da Zona Este circulam na Rua Visconde do Anadia efetuando inversão de marcha na Ponte do Mercado. Quanto às carreiras da SAM, podem ainda optar por utilizar a Via 25 de Abril (Cota 40) até ao Terminal do Edifício 2000;

6.2.4. Os transportes públicos podem efetuar términus na Av. do Infante (junto à Escola Cristóvão Colombo), Av. Calouste Gulbenkian (Ed. 2000), Rua Dr. Brito Câmara, Rua 31 de Janeiro (a norte da Ponte do Bettencourt), Rua Brigadeiro Oudinot, Rua do Visconde de Anadia e Rotunda Santiago Menor.

6.3. TÁXIS

6.3.1. A praça de táxis da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses fica desativada das 13h30 às 18h00;

6.3.2. Como alternativa, poderão utilizar a praça situada a sul do Marina Shopping (máximo 4 táxis) e a praça da Rua Cónego Jerónimo Dias Leite (máximo 7 táxis), não excedendo o número máximo de táxis em cada, garantindo que a via de circulação não esteja interrompida, em caso de emergência.

6.4. ESTACIONAMENTO

Fica proibido o estacionamento nas faixas sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses e na Rua da Alfândega das 00h00 às 18h00.

6.5. ALTERNATIVAS À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA

Deverá ser utilizada a Avenida do Infante em direção à Rua Dr. Brito Câmara, Via 25 de Abril, Rua 5 de Outubro em direção à Rua do Carmo, Rua do Oudinot em direção ao Campo da Barca, Rua João de Deus, Rua do Bom Jesus em direção à Rua 31 de Janeiro, Avenida Zarco Norte, Avenida Arriaga (Norte) em direção à Avenida do Infante ou Rua Dr. Brito Câmara.

7. DIA 09 DE JUNHO – PRAÇA DO POVO - CONCERTO

7.1. ALTERAÇÕES À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA

Das 20h00 às 23h00, a circulação rodoviária estará interrompida nas faixas sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, no troço compreendido entre a Rotunda Sá Carneiro e a Praça da Autonomia.

7.2. TRANSPORTES PÚBLICOS

Das 20h00 às 23h00, repetem-se as proibições e alternativas à circulação do ponto 3.2.

8. DIA 10 DE JUNHO – PRAÇA DA AUTONOMIA – CERIMÓNIA MILITAR

8.1. ALTERAÇÕES À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA

8.1.1. Das 06h00 às 13h00, repetem-se as alterações à circulação rodoviária do ponto 6.1;

8.1.2. A partir das 15h00, a circulação rodoviária estará condicionada a uma via de trânsito, nas faixas oeste da Praça da Autonomia para entrega do contentor de equipamento.

8.2. TRANSPORTES PÚBLICOS

Das 06h00 às 13h00, repetem-se as proibições e alternativas à circulação do ponto 6.2.

8.3. TÁXIS

Das 06h00 às 13h00, as praças de táxis da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses e da Rua José da Silva Saca ficam desativadas. Como alternativa devem proceder em conformidade com o ponto 6.3.2.

8.4. ESTACIONAMENTO

8.4.1. Das 00h00 às 13h00, fica proibido o estacionamento nas faixas sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, na Rua da Alfândega e na Rua José da Silva Saca, à exceção dos veículos afetos ao evento;

8.4.2. Na doca de estacionamento localizada no passeio sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses a este da Praça da Autonomia, está proibido o estacionamento de veículos ligeiros e pesados, à exceção dos veículos afetos ao evento;

8.4.3. Está proibido o estacionamento nas docas de paragem da Praça da Autonomia, à exceção dos veículos afetos ao evento.

8.5. ALTERNATIVAS À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA

Das 06h00 às 13h00, repetem-se as alternativas do ponto 6.5.

9. DIA 10 DE JUNHO – PRAÇA DO MUNICÍPIO – ARRIAR DA BANDEIRA NACIONAL

9.1. ALTERAÇÕES À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA

Das 17h00 às 19h00, repetem-se as proibições à circulação do ponto 4.1.1.

9.2. TÁXIS

Das 17h00 às 19h00, repetem-se as proibições de estacionamento do ponto 4.3.

9.3. ESTACIONAMENTO

Das 00h00 às 19h00, fica proibido o estacionamento nos lugares reservados, tarifados, deficientes, motociclos e cargas e descargas, localizados nos arruamentos referidos no ponto 4.1.1.

10. DIA 11 DE JUNHO

Mantém-se em vigor as alterações rodoviárias do Ponto 2, até a remoção de todos os equipamentos e a reposição do sistema semafórico.

11. DIA 12 DE JUNHO

A partir das 08h00, a circulação rodoviária estará condicionada a uma via de trânsito, nas faixas oeste da Praça da Autonomia para o levantamento do contentor de equipamento.

12. OUTRAS INFORMAÇÕES

As interrupções e condicionamentos rodoviários serão coordenados pela Polícia de Segurança Pública, incluindo alterações rodoviárias não contempladas à data de publicação deste edital. Caso os eventos terminem antes da hora prevista, essa entidade retomará a normal circulação rodoviária.

Solicita-se aos senhores condutores a melhor compreensão pelos incómodos causados, a habitual colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente e instruções da Polícia de Segurança Pública.

Para mais informações e esclarecimentos poderá consultar os condicionamentos de trânsito rodoviário no site da Câmara Municipal do Funchal (www.cm-funchal.pt/editais-de-trânsito.html) ou através da APP “Município do Funchal”.