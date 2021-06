Lesados do Banif manifestam-se a 10 de Junho na Praça da Autonomia

Os Lesados do Banif marcaram uma manifestação para o próximo dia 10 de Junho no Funchal, aproveitando as cerimónias oficiais que decorrem este ano na Madeira. A manifestação terá lugar, às 10h30, na Praça da Autonomia, respeitando as normas decorrentes da pandemia covid 19.

"A manifestação, organizada pela ALBOA - Associação dos Lesados do Banif, quer assim sensibilizar as mais altas entidades oficiais (incluindo Presidente da República e Primeiro-Ministro) para a situação das vítimas e a forma como foi determinada a Resolução daquele banco, na altura detido pelo Estado", explica em nota de imprensa.

Recorda que "recentemente, a ALBOA dirigiu uma carta ao Presidente da República, pedindo para ser recebida. Por coincidência, também no Funchal, Marcelo Rebelo de Sousa foi, no próprio dia do envio da carta, interceptado na rua por uma idosa lesada do Banif, tendo respondido afirmativamente à pretensão de ouvir a ALBOA". No entanto, aguarda ainda a marcação da audiência.

"A Resolução tem a data de 5 de Dezembro de 2015. No próximo dia 10 de Junho perfazem-se exactamente 1999 dias sobre a data da Resolução. São, assim, praticamente 2.000 dias (66 meses) de adiamentos, incertezas e promessas não cumpridas, não se compreendendo porque não se avança para a solução acordada por parte do Governo", sustenta.