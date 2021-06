O Presidente da República recebeu, ontem, ao final da tarde, aidna em Lisboa, um gripo de lesados o Banif e à noite, já na Madeira, recebeu lesados do BES. Esta tarde, à saída do almoço com representantes do parlamento regional e antes de colocar uma coroa de flores no Monumento ao Emigrante, na Avenida do Mar, comentou a situação.

“Já recebi um relatório de uma comissão e peritos independentes, terminado em finais de 2019 e que é importante. Disseram-me que aguardam um parecer do Banco de Portugal e vou ter oportunidade de falar com o senhor governador oportunamente”, começou por afirmar.

Os lesados dos dois bancos, a maioria emigrantes, apresentaram uma “ideia concreta de constituição de um grupo de trabalho comum” que o Presidente da República admite que possa ser “uma plataforma interessante, perante os casos que não são exactamente iguais mas têm pontos comuns”. Há recomendações da Assembleia da República e das assembleias legislativas da Madeira e dos Açores no sentido de ser criado um grupo de trabalho que “cubra as duas realidades.

Marcelo Rebelo de Sousa também comentou o pedido de desculpas da Espanha que, ontem, tinha admitido exigir testes PCR nas fronteiras terrestres.

“Está ultrapassado, foi um lapso, acontece na vida dos povos e das pessoas. Vamos em frente e aquilo que nos une e o que temos de fazer em conjunto é mais importante”, afirmou.