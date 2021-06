Tsitsipas bate Medvedev e está nas 'meias' de Roland Garros

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, quinto do mundo, qualificou-se hoje para as meias-finais de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao bater o russo Daniil Medvedev, número dois do 'ranking'.

Depois de ter chegado às meias-finais do Open da Austrália, Tsitsipas vai ser pela segunda vez consecutiva semifinalista em Paris, depois de vencer Medvedev, por 6-3, 7-6 (7-3), 7-5, em duas horas e 19 minutos.

Na meia-final, o grego vai defrontar o alemão Alexander Zverev, sexto da hierarquia mundial, que venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 46.º, por 6-4, 6-1, 6-1.