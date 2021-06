PS empenhado no aprofundamento da autonomia

Paulo Cafôfo presidente do Partido Socialista da Madeira (PS-Madeira) teve hoje reunido com o presidente da República, onde fez questão de debater vários temas relacionados com a autonomia, nomeadamente com o aprofundamento das Autonomias regionais.

“O presidente da República (PR) teve a amabilidade de entrar em contacto comigo e de convocar para uma reunião, o qual agradeço, por querer ouvir o PS-Madeira e as suas preocupações, relacionadas, nomeadamente com a questão política da Região bem como a sua actualidade política”, começou por afirmar o líder do PS-Madeira, para depois acrescentar que “houve alguma matéria partilhada por mim e pelo (PR) que ficaram reservadas para nós”.

De entre as inúmeras temas debatidos e falados, Paulo Cafôfo realçou a questão do aprofundamento da autonomia, uma matéria que foi muito falada e discutida no passado fim-de-semana com o líder do PS-Açores bem como com o secretário-geral do partido em termos nacionais.

“Foi um fim-de-semana importante e proveitoso em relação a matérias ligadas ao país, não só à Madeira e aos Açores, pois a autonomia é uma das maiores conquistas da democracia e por isso valorizar, a nossa autonomia, é estar a promover a coesão do nosso país”, acrescentou.

“Dei conta do meu empenho e dedicação do meu esforço em relação ao aprofundamento da autonomia. O primeiro passo foi dado na Assembleia Legislativa da Madeira, com a discussão, o debate e a proposta, que o PS apresentou, em primeira mão, sobre a lei das finanças regionais. Penso que está bem encaminhada na comissão criada para o efeito, para termos uma proposta que seja da Região. Estamos também empenhados na alteração do estatuto político administrativo e da revisão da Constituição, onde fiz questão de adiantar ao Presidente da República que contamos com ele para ser um defensor da autonomia, para criar condições para existir estabilidade institucional entre os governos da República e o governo regional e, em vez de conspirações que têm sido habituais, por parte do governo regional, que possa a haver um entendimento que favoreça a autonomia e uma cooperação, pois o PS dará o seu contributo e estará a altura do desafio de agarrarmos esta oportunidade e aprofundarmos esta autonomia”, admitiu o líder do PS-Madeira

A questão economia-social da Região foi outro dos temas abordados.

“Da necessidade que temos de ir mais além, de não regressarmos a Fevereiro de 2020, mas conseguirmos transformações que possam construir um futuro, um outro futuro para a nossa Região, onde a pobreza não seja uma marca, mas que a qualidade de vida, a distribuição da riqueza e a igualdade possa ser uma marca de um futuro governo, de uma região que se quer próspera”, concluiu Paulo Cafôfo.