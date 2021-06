PS elogia políticas desportivas seguidas pela autarquia de Machico

O Partido Socialista tem vindo a defender o desporto como factor de desenvolvimento e, neste sentido, elogia a estratégia da Câmara de Machico.

No âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente – Responsáveis, Próximos, Preparados’, esta semana dedicado à temática do Desporto e Qualidade de Vida, Paulo Cafôfo, acompanhado pelo autarca machiquense, Ricardo Franco, visitou a Associação Desportiva de Machico e a Associação Porto da Cruz Trail Team.

Na ocasião, o líder socialista salientou que a edilidade tem tido a estratégia correta, ao “utilizar o desporto como fator de desenvolvimento local”, destacando o apoio aos clubes e associações para a promoção da formação (de que é exemplo a Associação Desportiva de Machico), mas também o apoio à realização de eventos desportivos, como acontece com o trail.

Evidenciando o facto de Machico ser a ‘capital do trail’, Paulo Cafôfo apontou o impacto que tal tem na promoção do concelho e da própria Região, com reflexos na economia local (em particular no comércio e hotelaria). A par disso, deu conta de um outro aspeto fundamental relacionado com o trail, nomeadamente a limpeza de veredas e criação de novos roteiros de interesse turístico, o que acaba por garantir segurança, já que “quando os acessos são limpos há uma diminuição de riscos”.

Indicando a Câmara de Machico como exemplo, o presidente do PS-M disse ainda que as autarquias do PS, através do desporto, conseguem aliar a promoção da saúde dos seus munícipes à promoção do concelho e da Região.

Por seu turno, o presidente da edilidade a recandidato a novo mandato, Ricardo Franco, explicou que o desporto constituiu um desígnio deste executivo desde a primeira hora. “Atendendo às dificuldades financeiras da Câmara, a forma que encontrámos para promover o concelho e atrair pessoas foi através do desporto, tendo em conta as condições fantásticas que o município dispõe para os desportos de natureza e para o turismo de natureza”, disse Ricardo Franco, apontando também o desenvolvimento da economia local baseado na vertente desportiva.

De acordo com o autarca, esta aposta tem dado os seus frutos, sendo que Machico conseguiu atrair eventos até de cariz internacional, de que é exemplo o circuito mundial de enduro.

Ricardo Franco mencionou que Machico tem o epíteto de terra do desporto, congratulando-se com o facto de o município ter a marca ‘Machico – Madeira Trail Capital’. A propósito, adiantou que está a ser criado o circuito de treino de trail, que será estendido a todas as freguesias do concelho.