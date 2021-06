PS Funchal defende mais informação sobre programas de apoio social do GR

A Concelhia do Funchal do Partido Socialista visitou o Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, em São Roque, numa visita que contou com a presença da candidata da coligação Confiança à Junta de Freguesia de São Roque, Filipa Abreu. Durante a visita foram ouvidas as dificuldades da instituição no apuramento de informação sobre os apoios a que este tipo de instituições se pode candidatar.

Na ocasião, Gonçalo Jardim, presidente da estrutura socialista, lamentou o facto de existir pouca informação disponível junto das instituições quanto aos programas de apoio regional e europeus que apoiem determinadas áreas, nomeadamente no que se refere à ao auxílio na mobilidade, acessibilidade e equipamento de apoio.

“É fundamental que chegue a esta instituições mais informação sobre os programas sociais que tem ao dispor, bem como algum apoio humano na ajuda no preenchimento das candidaturas”, refere.

Gonçalo Jardim enalteceu o trabalho do Instituto das Irmãs Hospitaleiras nos últimos 70 anos, apontando que “o trabalho desenvolvido por esta instituição deve constituir um exemplo regional”.

Por seu turno, a médica Filipa Abreu aponta que “o Governo Regional pode e deve ter um papel mais ativo na melhoria das condições dos utentes, principalmente aqueles que têm mais carências”, dando o exemplo das pessoas que precisam de cadeiras de rodas adaptadas, equipamento caro e que não consegue ser, muitas vezes, suportado pela instituição ou pelas famílias”.

A candidata à Junta de Freguesia de São Roque refere mesmo que “uma simples cadeira de rodas pode melhorar a vida de uma pessoa, dando mais dignidade e mais vivacidade ao seu dia a dia. Mas quando vemos os preços, equipamentos superiores a 15 mil euros, logo se percebe que não está ao alcance de muitas famílias e nem a instituição consegue dar uma resposta pronta”.

Os dois candidatos defendem ainda que o poder local deve ter uma postura mais próxima com estas instituições, procurando saber em que medida podem apoiar e participar em programas de causa social.