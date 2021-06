PS Madeira defende revisão do estatuto do dirigente desportivo

Paulo Cafôfo considera que é justo que se promova uma revisão do estatuto de dirigente desportivo como forma de garantir a proteção de quem exerce esta função, adianto que o Partido Socialista está a trabalhar numa proposta que visa melhorar a legislação existente.

No âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’, que esta semana é dedicado ao tema do Desporto e Qualidade de Vida, os socialistas foram conhecer o trabalho da Associação Desportiva Pontassolense, numa visita que contou com a presença da presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro.

O presidente do PS Madeira aponta que há dificuldade em cativar novas pessoas para assumirem o papel de dirigente, facto que poderia ser contrariado com uma melhoria do estatuto de dirigente desportivo, garantido mais benefícios e condições para quem desempenha ou pretende desempenhar funções.

“Sabemos que as pessoas se dedicam de alma e coração aos clubes, mas é mais do que justo que o estatuto seja revisto e adaptado à função que exercem não só para valorizar aquele que é o seu trabalho, muitas vezes um pouco esquecido”, sublinha.

Paulo Cafôfo adianta que “no âmbito da Assembleia Regional vamos promover este debate, apresentado alterações para benefício dos dirigentes, mas acima de tudo para benefício do desporto”, seja em termos fiscais, laborais, através da flexibilização do horário de trabalho, entre outros.

Paulo Cafôfo aproveitou para elogiar o trabalho da Câmara da Ponta do Sol pelo “excelente trabalho no apoio ao desporto”, sublinhado que “o melhor investimento que se pode fazer é nos nossos jovens, não só para o seu desenvolvimento, mas para estarem preparados para o futuro”.

Por seu turno, Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, apontou que “ao longo destes 4 anos, cerca 700 mil euros foram investidos nas diversas associações e em apoio ou melhoria de infraestruturas, como é o caso do campo municipal da Ponta do Sol”.

A autarca destaca a importância de apoiar as associações desportivas, dado o papel complementar que tem na formação dos jovens do concelho.

Célia Pessegueiro concluiu que “o apoio do município há de continuar sempre nessa filosofia de permitir igualdade de oportunidades a todos os jovens, e é nesse sentido que vamos continuar a trabalhar”.