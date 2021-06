PS defende estratégia de desenvolvimento do desporto para Santa Cruz

O Partido Socialista-Madeira preconiza a definição de uma estratégia de desenvolvimento do desporto em Santa Cruz e alerta para a escassez de equipamentos desportivos que sirvam a população do concelho.

O mote foi deixado esta tarde pela deputada e candidata do PS à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, Mafalda Gonçalves, após uma reunião com a direção do Clube Sport Juventude de Gaula, inserida no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’, esta semana dedicado ao tema do Desporto e Qualidade de Vida.

Na ocasião, a socialista salientou que o desporto e o exercício físico assumem um papel fundamental na sociedade em termos de saúde e bem-estar das populações e no desenvolvimento das comunidades, lembrando, por exemplo, a importância que o exercício físico teve durante o período de pandemia, já que foi das poucas atividades que foram permitidas durante o confinamento.

Nessa ordem de ideias, fez questão de realçar o trabalho realizado pelas associações e clubes desportivos (como é o caso do Clube Sport Juventude de Gaula), os quais têm um papel fundamental no desenvolvimento desportivo do concelho. “São estes clubes e estas associações desportivas que asseguram a dinamização social e desportiva das populações e representam, em muitos casos, a principal ou mesmo a única via de acesso à prática desportiva dos cidadãos”, vincou Mafalda Gonçalves.

A candidata à autarquia considerou que é preciso definir uma estratégia de desenvolvimento do desporto para o concelho de Santa Cruz assente na promoção de estilos de vida saudáveis e na qualidade de vida, que promova a generalização da prática desportiva, conciliando o desenvolvimento motor com a aptidão física. Uma estratégia que, prosseguiu, invista na oferta desportiva de proximidade e garanta o acesso a todos os cidadãos à prática do desporto e da atividade física.

No entanto, a socialista não deixou de referir que, para criar essa estratégia, é preciso que existam as infraestruturas desportivas adequadas, aproveitando para alertar para o facto de, neste momento, no concelho de Santa Cruz, haver “escassez de equipamentos desportivos que sirvam a população e que sejam de livre acesso”.

“Urge criar um parque desportivo, devidamente pensado e planeado, para que possamos ter uma oferta desportiva que seja livre e para todos”, rematou.