Marcelo ouve queixas dos populares em Câmara de Lobos

Ao longo do percurso para o Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, Marcelo Rebelo de Sousa ouviu as queixas e sugestões de alguns populares.

Um deles queixou-se de só Câmara de Lobos ter "fechado", enquanto "o Caniçal não fechou" referindo-se à cerca sanitária e apontando para Miguel Albuquerque, como sendo o responsável pela discriminação.

Outro desafiou o Presidente da República a "fazer uma visita lá em cima, ao Marítimo". O presidente respondeu de pronto: "Aguentou-se bem".

Como não poderia deixar de ser, Marcelo Rebelo de Sousa tem muitos populares a solicitarem 'selfies'.

No Museu de imprensa, irá assistir à cerimónia alusiva ao Dia Internacional dos Oceanos, que começa com a intervenção do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.